Sınır kapılarında patlama yaşandı

Abdullah SUİÇMEZ

Güney Kıbrıs’taki mağazalar, iki günlük Noel tatilinin ardından dün ‘indirim kampanyalarıyla’ yeniden çalışmaya başladı.

Sigorta emeklilerinden sonra kamu çalışanları ve kamudan emekli olanların 13’üncü maaşları ödenmesi nedeniyle, güneye geçişlerde aşırı bir yoğunluğun yaşandığı görüldü.

Metehan sınır kapısında Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların büyük bir kısmı alış-veriş için geçiş yaptığını söylerken, bir kısmı da gezi amaçlı geçtiğini söyledi. Sınır kapısında bekleme süresinin bir saati bulmasından yakınan vatandaşlar, iki liderin yeni kapı konusunda uzlaşması dileğinde bulundu.

Ne dediler..?

Murat Ertüzün

“Güneye havaalanına yolcu götürüyorum. Bir saati aşkın bekliyorum umarım yetişiriz.”

Hasan Özer

“Başka bölgelerde de kapılar açılmalı, o zaman geçişler rahatlar. Bu tarafta olmayan şeyler için güneye gidiyoruz.”

Özkan İbrahimel

“Güneye adıma gelen paketler var onları almaya gidiyoruz. Ancak bir saattir bekliyoruz. Hayatımızdan gidiyor, bu bekleyişler bizi yoruyor.”

Cemil İlger

“Kimlikle geçişlerde farklı bir çözüm getirebilirler. Güneyde bazı şeyler daha ucuzdur. Mesela et ürünleri, atıştırmalıklar daha uygun. Ayrıca kuzeyde olmayan birçok ürünü güneyde bulabiliyoruz.”

Enver Yılmaz

“Başka bölgelerde ve Lefkoşa’nın ayrı noktalarında yeni geçiş kapıları acıkmalıdır. Güneyde et ve bazı ürünler daha ucuz ama birçok ürün kuzeydekiyle aynıdır.”

Görkem Salih

“Lefkoşa’da daha fazla araçlı geçiş kapısı gerekiyor ancak yeni kapı açılana kadar işlemlerin hızlandırılması şarttır. Güneyde et, bazı giyim ürünleri daha ucuzdur.”

Baran Yerboğa

“Rezillik yaşamamak için araçları akşamdan park yerine bıraktık, yürümeye karar verdik. Hem spor da yapmış olduk. Geçişlerin hızlanması için sigorta ve seyrüsefer çıkaran yerlerin sayısı artmalı. Güneye alışverişe gidiyoruz, çünkü bazı ürünler kuzeyden daha ucuz.”

Hasan Zaifoğlu

“Haspolat’ta sınır kapısı açma durumu vardı. Umarım açılır, o zaman geçişlerde kolaylık olur. Halk istiyor ama siyasilerin adım atması lazım. Güneyde bazı ürünler daha ucuz, herkes bütçesine göre hareket ediyor.”

Muammer Uğursöz

“Çözüm belli; kapılar çoğaltılırsa ve güneydeki kabinlerde personel çoğaltırlarsa sorun ortadan kalkar.”

Ramadan Uzun

“Güneye yolcu götürüyorum, umarım yetişirim. Metehan’da her zaman aynı sorun yaşanıyor ama çözüm bulunmuyor. Yolcular sürekli uçağa yetişemeyeceklerini düşünerek tedirgin oluyor. “

Gülten Akkor

“Daha fazla kapı çalışmalıdır. Zaten kapı açılırsa sorun çözülür. Güneyde daha fazla çeşit bulabiliyoruz, yeni yıl bir şeyler alacağız.”

Amber Moran

“Barikatların çoğalması gerekiyor. Biz güneyde çalışıyoruz, her gün bu çileyi çekiyoruz. Vaktinde gitmediğimizde ustalarımızdan laf duyuyoruz. Bu yüzden güneyde çalışanlar için bir çözüm bulsunlar.

İnsanların bazıları da alışveriş için güneye gidiyor, et, süt, çocuk bezleri ve birçok ürün daha ucuz ve kalitelidir.”

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025, 01:24