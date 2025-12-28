Hücreye alındı

Hüseyin ÇİÇEK

Çeşitli suçlardan birçok kez hüküm giymiş olan zanlı E.K.(E-36),bu kez Gazimağusa’da bir döviz bürosunu dolandırmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklandı. Bir ay önce tahliye olduğu öğrenilen zanlının döviz bürosu çalışanlarına kendisini polis olarak tanıtıp, borç para istediği belirtildi. Hakkında “polis olmadığı halde kendini polis olarak tanıtma” suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 25 Aralık tarihinde saat 10.00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giden bir şahsın kendisini polis olarak tanıtıp, borç para istediğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, iş yeri güvenlik kameralarının incelendiğini, söz konusu şahsın E.K. olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, kimlik tespitinin ardından zanlının 26 Aralık’ta Lefkoşa’da tutuklandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, meseleyle ilgili alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken araştırmalar bulunduğunu ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.