Tasarruf sağlanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nde enerji verimliliğini artırmak ve çevresel sür-dürülebilirliği güçlendirmek amacıyla solar enerji sistemi kurulum çalışmalarının başladığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1.6 milyon Euro yatırım bedeline sahip proje kapsa-mında tesise 840 kW kapasiteli güneş enerjisi sistemi kuruluyor. Kurulacak sistemin, arıtma tesisinin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılaması ve enerji giderlerinde yaklaşık yüzde 17 oranında düşüş sağlaması öngörülüyor.

Açıklamada, projenin yalnızca ekonomik katkı sağlamakla kalmayacağı, aynı zamanda çevresel fayda-lar da yaratacağı vurgulandı.

Solar enerji sisteminin devreye girmesiyle birlikte yıllık yaklaşık 830 ton karbondioksit salımının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

