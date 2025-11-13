Devamı gelecek

Suna ERDEN

Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Siper Operasyonu” kapsa-mında tutuklanan Hasan Akçın ve Yılmaz Sarmış Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek tutukluluk emri alındı.

İlk etapta 9 mm çapında toplam 11 adet tabanca, tabancalara ait 11 adet şarjör ile 9 mm çapında 9 adet canlı merminin ele geçirildiği operasyonun genişlediği belirtildi. Zanlıların Güzelyurt’ta kurumuş su kuyusuna sakladıkları 8 adet daha silah bulunarak, emare alındı.

Ele geçirilen silah sayısı 19’a çıkarken, yurt dışından tabanca getiren zanlıların tetikçilere silah temin edip etmediğine dair araştırma yapıldığı belirtildi.

Polisin, zanlılarla bağlantısı olabilecek kişileri araştırdığı, telefon dökümlerinin kayıt altında ol-duğu kaydedildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, soruşturmanın 31 Ekim 2025 tarihinde Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak başlatıldığını belirtti.

Polis, aracında Güney Kıbrıs menşeli 2 adet av fişeği bulunarak Girne’de tutuklanan H.A.’nın telefo-nunda yapılan incelemede elde edilen bulguların soruşturmayı genişlettiğini aktardı. Polis, zanlının telefonunda yapılan teknik inceleme sonucunda, tabancaları ülkeye yasa dışı yollardan ithal ettiğini, saklanmasına ilişkin Akçay’da sakin Y.S. ile yazışmalarının tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru; elde edilen bu bilgilerin ardından alınan 1 Kasım 2025 tarihinde Güzelyurt’ta H.A.’ya ait MJ19EXK plakalı Ford Transit marka araçta arama gerçekleştirildiğini kaydetti.

Polis, araç içerisinde 11 adet 9 mm tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 9 adet canlı mermi bulundu-ğunu aktardı.

Kuyuda silah bulundu

Polis, yapılan tespitler sonrasında Y.S.’nin de olayla bağlantılı olarak aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, ek tutuklama süresi içerisinde yapılan soruşturmada Güzelyurt'ta kullanılmayan su kuyusu içerisinde 8 adet daha hasar almış tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Polis, H.A.’nın ifadesinde silahları arabasının makine kıs-mında taşıdığını, bu nedenle zarar gördüğünü söylediğini açıkladı. Polis, incelenen kamera görüntüle-rinde zanlıların Metehan bölgesinde bir iş yerine bir şeyler bırakırken görüldüğünü belirtti. Polis me-muru, bu nedenle Metehan bölgesindeki kameraların inceleneceğini kaydetti.

Polis, zanlıların telefonlarında ise çok sayıda tabanca fotoğrafı ve mesajlaşma tespit edildiğini ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında ayrıca son günlerde yaşanan kurşunlama olaylarıyla bir bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını kaydetti.

Ülkeye başka silahların da getirilip saklanmış olabileceği yönünde güçlü bulgular bulunduğunu kayde-den polis, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini, elde edilen telefon kayıtlarının incelen-mekte olduğunu, zanlıların temas kurduğu kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığını kaydetti. Polis, ele geçirilen silahların menşeilerinin ve olası başka olaylarla bağlantılarının araştırıldığını belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu ifade ederek, 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.