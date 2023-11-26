‘Metehan’ böylesi izdiham yaşamadı

Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıslı Rumların ucuz akaryakıt almak için kuzeye geçişleri artarak devam ediyor. Son iki günde, Kıbrıslı Türkler de ‘Black Friday’ indirimlerinden yararlanmak için güneye akın etti.

Geçtiğimiz Cuma günü olduğu gibi dün de çok sayıda Kıbrıslı Türk, kara sınır kapılarından güneye geçerek alış-veriş merkezlerine akın etti.

Özellikle Metehan Sınır Kapısında uzun araç kuyrukları oluşunca, bekleme süresi bir saate yaklaştı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, güneydeki alış-veriş merkezlerinde Chrismas etkinliklerinin başladığını, işletmelerin vitrinlerinde canlılığın olduğunu, Black Friday nedeniyle buna bir de indirimlerin eklendiğini söyledi.

Güneydeki indirim uygulamasının sadece Cuma günü değil, dün de devam ettiğini belirten vatandaşlar, daha çok sınır kapısının açılması için her iki toplum yöneticilerinin de adım atmasını istedi.

Ne dediler…?

Ömer Cam Demir

“Tüm dünyada olduğu gibi güneyde de ucuz alışveriş kampanyası olan Black Friday var. Bu nedenle güneye gitmek için yola koyuldum ancak bir saate yakın Metehan Sınır Kapısı’nda bekledim. Keşke sınır kapılarıyla ilgili bir çözüm bulsalar.”

Hüsamettin Çolla

“Her zaman sınır kapılarında çok uzun süreler bekliyoruz. Güneyde Black Friday kampanyası olduğu için tüm sınır kapılarında izdiham oldu. Bu nedenle normal günlerde bir saat bekliyorsak, şimdi 3 saati buldu. Artık mevcut kapı sayısı özellikle Lefkoşa için yeterli değildir. Daha fazla kapı açılmalıdır.”



Bora Topsoy

“ Güneyde işlerim var ve alışveriş için de gidiyorum. Ancak yoğunluktan dolayı saatlerce bekliyorum. Yıllardır sınır kapılarındaki sorunlar çözülemedi.

Caner Aspava

“Sıcak havada, soğuklarda sınır kapılarında bekliyoruz. Hayırlı cumalar dedik, yola çıktık ama pişman olduk. Normal günde bir saat bekliyorsak, şimdi 2 saate çıktı. Hevesimiz kaçtı.”



Ogun Özgörkem

“Kapıdaki sorunlar eğer yetkililer çözüm bulmak isteyse aşılırdı ancak gerekli adımları atmıyorlar. Güneye ilaç almak için gitmek istedim ancak Black Friday kampanyasından dolayı sınır kapılarında akın edildi. Dolayısıyla bekleme süresi uzadı. Keşke daha fazla sınır kapısı açsalar…”



Toygun Uzcan

“Pek sık güneye geçmem ama Black Friday için gidiyorum. Ama hevesim kursağımda kaldı. Saatlerce kapıda bekledik. Normal günde 40 dakika bekliyorsak, yoğunluktan dolayı bekleme süremiz 3 saate çıktı.”

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023, 04:29