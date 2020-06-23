Metehan’da kuyruk oluştu

Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapıları dün sabah itibari ile geçişlere açıldı.

Geçişlerin ilk gününde Metehan Sınır Kapısında uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerindeki ilk geçişleri Güneyde çalışanlar yaptı.

Araçlarının seyrüsefer ve sigortası eksik olanların Güney’deki işlemleri de zaman aldı. Bu nedenle araç trafiği kuzeydeki kontrol noktasına kadar ulaştı, buradaki işlemlerde de bu nedenle kısa süreli aksamalar oldu.

Metehan’daki görevliler geçiş yapacakları test konusunda uyardı. Metehan’dan kuzeye geçenlerin PRC test sonuçlarını ise Sağlık Bakanlığı görevlisi kontrol etti.

Lokmacı ve Ledra Palace’da geçiş yok

Lokmacı kapısı, Güney Kıbrıs’ın geçişlere açtığı kapılar arasında olmadığından şu an kapalı.

Ledra Palas Sınır Kapısı ise Güney’in kararıyla açıldı ancak KKTC’de bu yönde bir karar alınmadığından buradan da geçişler olmuyor.

Testli giriş şartları

Güneyde çalışanlar, eğitim ve tedavi görenler, KKTC'de yaşayan Maronitler ve Rumlar ile Pile'de yaşayan KKTC vatandaşları olmak üzere 6 kategoride değerlendirilen kişiler dışındaki tüm KKTC vatandaşları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşları son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testlerini belgeleyerek KKTC'ye girebilecek.

Güneye geçişte ise Rum yönetiminin kendi uygulaması söz konusu olacak. Kişiler 2 kategoride değerlendirilecek.

Belirlenen kategorinin dışında kalan KKTC vatandaşları ile kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlardan güneye her dönüşte PCR negatif sonucu istenecek.

PCR testi 300 TL

Kara sınır kapılarında ibraz edilmesi zorunlu olan, Güney’de eğitim ve tedavi görenlerle çalışanlara ücretsiz yapılan PCR testi bu kategorinin dışında kalanlara 300 TL karşılığında yapılacak.

Test yaptırmak isteyenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’ne başvuracak.

Tatar Metehan’da inceleme yaptı

Bu arada Başbakan Ersin Tatar, kara sınır kapılarında geçişlerin başlaması dolayısıyla Metehan Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Tatar inceleme sırasında yaptığı açıklamada, çok sayıda geçişin gerçekleştiği bilgisi aldığını belirterek, pandemi döneminde büyük sorumlulukla bu süreci yönettiklerinin altını çizdi. Tatar, bundan sonraki süreçte de vakaların seyri ve insanların duyarlılığının çok önemli olduğuna dikkat çekti.