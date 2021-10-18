Mevlit Kandili Tatili: Dünyada benzeri yok

Ömer KADİROĞLU

Hz. Muhammed’in doğumunu ifade eden mübarek Mevlit Kandili dün akşam tüm Müslüman ülkelerde idrak edildi. Mevlit Kandili nedeniyle, İngiliz sömürge döneminden kalma bir kararla KKTC’de kamu çalışanlarına ‘resmi tatil’ veriliyor. Üstelik bu yıl kandil Pazar’a düştüğü gerekçesiyle kamu çalışanları bugün de izinli sayılıyor.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşların önemli bir bölümü, özellikle gençler Mevlit Kandili’nin ne olduğunu bilmiyor. İleri yaştakiler ise bu uygulamanın İngiliz sömürge döneminden kaldığını belirterek “1963’ten beri Rumlarla ayrı yaşadığımıza göre o tarihten itibaren tatil olmaktan kaldırılmalıydı” diyor.



Ne dediler…?

Mustafa Kaya

“Mevlit Kandili dini inançlarımıza göre kutladığımız bir gündür ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Hazreti Muhammed’in doğduğu gün olduğunu siz söyleyince öğrenmiş oldum. Mevlit Kandili nedeniyle devlet dairelerinde resmi tatil ilan edildi. Genelde böyle önemli günler her zaman kamuda tatil ile geçiyor. Özel sektörü kapsamadığı için ben çalışacağım.”

Yeter Elisopalı

“Mevlit Kandili; Peygamber efendimizin doğduğu gündür ve Müslümanlar tarafından kutlanıyor. Kandil olduğu gün resmi tatil olarak geçiyor ve kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor. Mevlit Kandilinde Müslüman ülkelerin hiçbirinde tatil olmazken burada neden tatil olduğunu anlamadık.”

Uğur Çiner

“Mevlit Kandili; Peygamber efendimizin doğduğu gün olarak kabul edilen gündür. Gün dolayısıyla devlet dairelerinde resmi tatil oluyor. Türkiye Müslüman bir ülke ancak bayram dışında devlet dairelerinde tatil yapıldığını görmedik. Burada Kıbrıs’ta devlet dairelerinin tatili çok.”

Remziye Özokan



“Mevlit Kandili mübarek bir gündür ancak ne için kutlandığını hatırlayamadım. Peygamber Efendimizin doğduğu gün olarak kabul edildiğini siz söyleyince hatırladım. Devlet daireleri resmi tatilde ancak nedenini çok merak ediyorum. Hangisi gidip dua edecek ya da kandil diye namaz kılacak? Resmi tatil ilan edilmesine hiç gerek yoktu.”Belgin Gülenay“Mevlit Kandili eskilerden duyduğum kadarıyla dini açıdan önemli bir gündür. Hocalarımız şehitlerimiz ve kaybettiklerimiz için dualar okuyor ertesi gün de hocaların dinlenmesi için tatil oluyor. Peygamber Efendimizin doğduğu gün olduğunu sizlerin söylemesi ile öğrendim. Günümüzde devlet daireleri bu günü resmi tatil olarak geçiriyor ve bunun doğru olmadığını düşünüyorum.”

Çilen Şahanok

“Mevlit Kandili; Peygamber Efendimizin doğduğu gündür ve her yıl aynı gün kutlanmaktadır. Önemli bir gün olsa da neden devlet memurlarının neden tatil yaptıklarını anlamadım. Kandilde devlet dairelerinin kapatılması tam bir komedidir. Bu ülkede ezan sesinden rahatsız olup kıstırmaya çalışıyorlar ancak iş tatile gelince herkes nemalanmaya çalışıyor. Zaten normalde de çok fazla resmi tatil var bir de böyle durumlarda tatil yapıyorlar.”

Erinç Aydınova

“Mevlit Kandili Peygamber Efendimizin doğum günüdür ve kutlanıyor. Devlet daireleri tarafından resmi tatil olarak geçirilmesi bence sorun değildir. Birçok resmi tatilimiz var ve bir tane daha olsa bence bir zararı yok.”

Azim Tanol

“Mevlit Kandili dinimizde önemli bir gündür ancak tam hatırlayamadım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in doğduğu gün olduğunu siz söyleyince öğrenmiş oldum.”

Mehmet Şahin

“Mevlit Kandili; Peygamber Efendimizin doğduğu gündür ve dualarla geçiriliyor. Müslümanlar açısından çok önemli bir gündür. Mevlit kandili kamu kurum ve kuruluşlarında tatil olacak. Bu uygulama bence doğru ve tüm Müslüman ülkelerde uygulanmalıdır.”

Bereket Ezer

Mevlit Kandili; Peygamber Efendimizin doğduğu gündür. Peygamberimizin doğduğu bugün ibadetlerle geçiyor. Gün dolayısıyla resmi tatil olması bence iyi oldu en azından ibadet etmek isteyenler gidip ibadetlerini yapacaktır. Nasıl ki bayramlarda ve resmi günlerde tatil oluyor bu da önemli bir gün ve tatil olması güzel. Müslümanlar açısından önemli bir gün olan Mevlit Kandili de dini bayramımız gibidir.”

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021, 10:10