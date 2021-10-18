Seçim döneminde daha büyük tehlike

Ömer KADİROĞLU

KKTC’nin ana yollarında; özellikle de Lefkoşa-Girne arasında sağlı sollu dev reklam tabelaları hem çevre, hem de trafik güvenliği açısından ciddi tehlikeler yaratıyor.



Ayrıca bu tabelaların sık sık güvenlik kontrolleri de yapılmıyor ve rüzgârlı havalarda bazıları devriliyor, sonrasında yola kadar sürükleniyor.Yakın bir gelecekte genel seçimlerin ve yerel seçimlerin yapılacağına dikkat çeken vatandaşlar, böylesi dönemlerde ana yollardaki tabela sayısının arttığını anımsatarak yetkililere ‘önlem’ çağrısı yapıyor.Güney Kıbrıs’ta ve gelişmiş ülkelerde benzeri bir durumun yaşanmadığına dikkat çeken vatandaşlar, KKTC yetkililerinin bu konuda ilgisiz kalmasını eleştiriyor.