Başkanlar onaylayacak

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında, iki ülkenin elektrik şebekelerinin birleştirilmesini öngören bir ortak görüş memorandumu imzalandı.

Fileleftheros gazetesi, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mohamed Shaker el Markabi ile Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun, Güney Kıbrıs’ta yaptıkları görüşmede, iki ülkenin elektrik şebekelerinin birleştirilmesi projesi konusunda ortak fikir memorandumu imzaladıklarını yazdı.

Habere göre söz konusu memorandum, iki ülkenin elektrik şebekelerinin birleştirilmesi konusunda gerekli izinleri alınması, işlerin yapılması ve şebekelerin bağlanabilmesi için gerekli genel bir işbirliği çerçevesi oluşturulmasını öngörüyor.



Gazete, Markabi ve Pilidu’nun ise imza sonrası yaptıkları açıklamalarda, söz konusu memorandumun gelecekteki iş birlikleri açısından taşıdığı büyük öneme dikkat çektiklerini ve projeyi tamamlamaya yönelik kararlılıklarını vurguladıklarını aktardı.Haberde ayrıca, söz konusu projenin, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır elektrik şebekelerinin birleştirilmesi projesinin bir parçası olduğu, ilgili üçlü memorandumun ise önümüzdeki hafta devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek bir toplantıda imzalanacağı vurgulandı.