İkisi Lefkoşa’da yakalandı

Suna ERDEN

Girne’de ele geçirilen 100 miligram uyuşturucunun izini süren polis, 3 kişiyi tutuklarken, Lefkoşa’da satışa hazır bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Takudzwa Brendoon Chinyemba, Somtochukwu Chidozie Ndubuisi, Martin Mbalendo Nyirenda dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Chinyemba’n Girne’de, Ndubuisi ile Nyirenda’nın ise Lefkoşa’da yakalandığı belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis, 16 Ekim 2021 tarihinde saat 20.30 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde şüpheli bir vaziyette tespit edilen Takudzwa Brendoon Chinyemba’nın üzerinde yapılan aramada 200 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak suçüstü hali tutuklandığını söyledi.

Satışa hazırdı

Polis akabinde Chinyemba’dan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aynı gün Somtochukwu Chidozie Ndubuisi’den aldığının tespit edildiğini ifade etti. Polis, Ndubuisi’nin Ortaköy adresindeki ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda satışa hazır vaziyette 13 ayrı beyaz renk kağıt içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak suç üstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, Ndubuisi’den yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri Martin Mbalendo Nyirenda’dan aldığı tespit edildiğini ve onun da derdest tutuklandığını belirtti. Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca alınan emarelerin laboratuvara gönderileceğini belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.