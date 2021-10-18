Pazar’ın en pahalısı bamya

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün tezgâha konan birçok ürünün fiyatı geçtiğimiz haftayla aynı kalırken, bazılarında artış olduğu görüldü. Domatesin fiyatı 15’ten aşağı düşmedi, salatalık ise 2 liradan 5’e yükseldi. Pancar, kabak, fasulye, patlıcanın fiyatı da değişmezken, limonun fiyatı 10 liradan 8’e düştü. Fiyatı artan ürünlerden bamya 25, salatalık 5,kuru soğan 10 ve börülce 20 liradan satışa sunuldu.



Pazar yerinde dün bazı sebze ve meyvelerin fiyatı şöyleydi;

10-10-2021 17-10-2021

Bamya: 20 TL (Kilosu) 25 TL (Kilosu)

Salatalık: 2 TL (Kilosu) 5 TL (Kilosu)

Soğan: 4 TL (Kilosu) 10 TL (3 Kilosu)

Patates: 6 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)

Domates: 15 TL (Kilosu) 15 TL (Kilosu)

Armut: 17 TL (Kilosu) 15 TL (Kilosu)

Muz: 12 TL (Kilosu) 12 TL (Kilosu)

Nektarin: 17 TL (Kilosu) 17 TL (Kilosu)

Şeftali: 17 TL (Kilosu) 17 TL (Kilosu)



Mantar: 35 TL (Kilosu) 35 TL (Kilosu)Patlıcan: 6 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)Havuç: 7 TL (Kilosu) 7 TL (Kilosu)Erik: 25 TL (Kilosu) 25 TL (Kilosu)Mandalin: 5 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)Börülce: 15 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)Pancar: 10 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)Kabak: 10 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)Elma: 10 TL (Kilosu) 15 TL (Kilosu)Taze Fasulye: 25 TL (Kilosu) 25 TL (Kilosu)Kivi: 35 TL (Kilosu) 35 TL (Kilosu)Çeri Domates: 25 TL (Kilosu) 25 TL (Kilosu)Limon: 10 TL (Kilosu) 8 TL (Kilosu)