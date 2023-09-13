Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Gönyeli’de bulunan anıt mezarının önünde aracıyla fotoğraf çeken ve o kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Bünyamin Dönmez, dün “mezarlığa tecavüz” suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Denktaş ailesinin duygularının incindiği, şikayetçi oldukları belirtildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 12 Ağustos 2023 tarihinde Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Gönyeli’de bulunan anıt mezarının önünde aracıyla fotoğraf çektiğini, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp, Denktaş ailesinin duygularını inciterek, mezarlığa tecavüz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, şikâyetin 8 Eylül’de yapıldığını belirtti. Zanlının TC vatandaşı olduğunu, çalışma izni ile KKTC’de bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, işlenen suçun basit suçlar kapsamına giren ve 2 yıl hapis öngören bir suç olduğunu belirterek, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

