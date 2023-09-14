Önemli başarı

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altındaki Girne Gençlik Gelişim Merkezi'nde (GİGEM) robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler uluslararası yarışmalarda dereceye girdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Uluslararası Lego Okulları sertifikalı eğitmen Dr. Mustafa Kemal Ambar tarafından verilen eğitimlere katılan 5 çocuk, temmuz ayındaki ROBOTEX Cyprus 23 yarışmasında çeşitli dereceler elde etti.

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen, 77 eğitmenle 663 yarışmacının yer aldığı, 206 takımın katıldığı yarışmalarda öğrenciler üç kategoride yarıştı. GİGEM öğrencileri, 23 takımın katıldığı “Çizgi Ekibi” yarışmasında 8’inci, 28 takımın yarıştığı “Sumo Güreşi” yarışmasında 4’üncü ve 11 takımın katıldığı “Renk Seçme” yarışmasında 4’üncü geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen Dünya Robotik Olimpiyatları’nda (WRO23) 6 takımın katıldığı yarışmalarda, GİGEM öğrencileri “İlkokul Su Altı Koruma Robotu” kategorisinde ikincilik kazandı.