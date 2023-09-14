“Kıbrıs’ın Kuzeyi” deyince kızdırdı

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan ‘Alithia’ gazetesi Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Dr. Murat Ziazikov’un Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiği röportaj sırasında yapmış olduğu açıklamaları yorumladı.

Gazete “Rus Büyükelçi İşgal Altındaki Toprakları 'Kuzey Kıbrıs' Olarak İsimlendirdi” başlıklı haberinde, Ziazikov’un KİPE’ye yapmış olduğu açıklamaların hem “anlaşılmaz” hem de “provokatif” olarak nitelendirdi.

Ziazikov’un, bir yandan Rusya’nın Kıbrıs sorunundaki tezinin değişmez olduğunu söylerken diğer yandan da Kıbrıs’ın kuzeyindeki konsolosluk hizmetlerinin vaktinin geldiğini ifade ettiğini yazan gazete Ziazikov’un “işgal altındaki toprakları”, Kıbrıs’ın kuzeyi olarak isimlendirdiğine de dikkati çekti.

Gazete Ziazikov’un ayrıca “Moskova’nın, Kıbrıs sorununun karmaşık ve çok yönlü olması nedeniyle Kıbrıslı Türklerin BM Barış Gücü askerlerine yönelik zor kullanmasını hemen kınamadığı” şeklinde açıklama yaptığını da yazdı.

Gazete haberinin geri kalan kısmında Rus Büyükelçi Dr.Murat Ziazikov’un, KİPE’de yer alan röportajının tamamına yer verdi.