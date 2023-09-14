İnsan kaçakçılığı yaptı

Sahte Pakistan pasaportuyla ülkeye giriş yaparken yakalanan Rizwan Ashraf ile suç ortağı olan Zahid Mehmood Butt hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Rizwan Ashraf 8 ay, Zahid Mehmood Butt ise 3 yıl hapse mahkum edildi. Butt’un insan kaçakçılığını organize ettiği, suçtaki rolünün daha ağır olduğu belirtildi. Rizwan Ashraf’ın da sahte pasaportla ülkeye giriş yaptıktan sonra, Avrupa ülkelerine gitmek için aynı pasaportla işlem yapmayı amaçladığı açıklandı.

Sanıkların, yargılandıkları davalardan suçlu bulunup, mahkum edildikleri belirtilirken, okunan kararda olgular aktarıldı.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, 19 Mayıs 2023 tarihinde saat 13.30 sıralarında KKTC'ye gelen Rizwan Ashraf’ın Pakistan’da sahtelemiş olduğu Zeeshan Khan adına hazırlanan Pakistan pasaportunu muhaceret memuruna verip, sahte resmi evrakı tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini ve suçüstü tutuklandığını aktardı.

Yargıç, Ercan Havalimanında Rizwan Ashraf’ı beklediği tespit edilen Zahid Mehmood Butt’un da tutuklandığını belirtti.

Avrupa hayali başını yaktı

Sanık Ashraf’ın pasaportu Pakistan’da sahtelediğini ve ülkesinden Avrupa'ya gitmek için buraya geldiği beyanında bulunduğunu kaydeden Yargıç, Butt’un ise Pakistan’dayken, kendisine telefon edildiğini, Ashraf’ı karşılamasını ve Lefkoşa da bir eve götürmesi gerektiğini söylediklerini ve bu nedenle almak için havalimanına geldiğini söylediğini aktardı.

Sanıkların soruşturma amaçlı 8 gün tutuklu kaldıktan sonra yargılanmak üzere teminata bağlandığını kaydeden ağır ceza yargıcı, huzurlarındaki davayla ilgili tüm olguları değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç, Rizwan Ashraf 8 ay, insan kaçakçılığı suçu işleyen Zahid Mehmood Butt’u ise 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.