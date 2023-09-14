Tarıma çağ atlatacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı Lefkoşa’da Concorde Tower’da yapıldı. Proje ile KKTC’nin toprak ve su kaynaklarının 50 yıllık planı hazırlanacak.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, ilgili sektör temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, sinevizyon gösterimi ile devam etti. Toplantıda açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptı.

Konuşmaların ardından TC Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a plaket takdim edildi.

Açılış toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Üstel: En yaşamsal projelerden biri

Başbakan Ünal Üstel de, su projesinin hayata geçirilen en yaşamsal projelerden biri olduğunu kaydederek, “Zaman bu projeye karşı çıkanları değil, bizim gibi projenin hayata geçirilmesini savunanları haklı çıkardı” dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye ile birlikte bir ve kardeş olarak, birbirlerine tam güven ve uyum içerisinde yürüdükleri sürece Kıbrıs Türk halkının gerçekleştiremeyeceği hiçbir büyük proje ve hayal olamayacağına vurgu yaptı.

Yılmaz: Tarımda, gıdada arz güvenliğini sağlamak hayati

Yılmaz da tarımda ve gıdada arz güvenliğini sağlamanın hayati bir unsur olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de ve KKTC’de planlı, altyapısı iyi çalışılmış tarımı geliştireceklerini kaydetti.

Proje ile KKTC’de toprağı, suyu daha iyi tanıyacaklarını, geleceğe dönük projeksiyonlar yapacaklarını belirten Yılmaz, teknik çalışmaların ve bilimsel verilerin yanı sıra ortak akılla hareket etmenin de çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Tarım ve gıda sektörünün stratejik sektörler olduğunun altını çizen Yılmaz, bunların modası hiçbir zaman geçmeyecek sektörler olduğuna dikkat çekti. İnsanlık tarihine de bakıldığında sanayi devriminden önce tarım devrimi olduğuna işaret eden Yılmaz, “Tarımda ileri giden toplumlar, tarımsal verimliliği artıran toplumlar, sanayileşmede de çok daha hızlı yol almışlardır. Dolayısıyla tarım ve gıda hiçbir zaman ihmal edilebilecek bir alan değil, çok kıymetli bir alan” diye konuştu.

Son dönemlerde küresel iklim değişikliği, Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların, Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik gerilimlerin, tarımın, gıdanın stratejik yönünü çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Öyle ortamlar yaşadı ki dünyamız paranızla bile belli imkanları bulamaz hale geldiniz. Gelecekte de bu anlamda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğumuz açıktır” dedi.

“Ercan ile gurur duydum…”

Ercan Havalimanı yeni terminal binasını ilk defa gördüğünü ve gurur duyduğunu ifade eden Yılmaz, “Çok büyük bir proje, büyük bir başarı… Bunu hep birlikte başardık. Yeni, yeni başarılara da imza atmamız lazım” dedi.

Özgüven içerisinde bilgiye, katılımcılığa önem vererek ve hayalleri programlara, projelere dönüştürüp, gerçekleştirerek, yürüyeceklerini belirten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılının, yüz yıllık cumhuriyet birikiminin zemininde yeni atılımlara, hamlelere hazırlandıkları bir dönem olduğunu söyledi. Bunu birlikte başaracaklarını dile getiren Yılmaz, “Gereksiz tartışmalar, enerjimizi boşa harcadığımız meselelere değil başarıya, vatandaşın taleplerini, beklentilerini esas alan, vatandaşın memnuniyetini, yaşam kalitesini hedefleyen bir anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çavuş: Kıbrıs’ta tarıma çağ atlatacak bir proje

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı’nın Kıbrıs Türk halkının gıda güvenliğini garanti altına alacak olmasının yanında, doğru bir stratejiyle Kıbrıs’ta tarıma çağ atlatacak bir proje olduğunu kaydetti.

Çavuş, Türkiye’den adaya ulaşan suyun bugün neredeyse Kuzey Kıbrıs’ın her noktasına ulaştığını söyleyerek, bugün ikinci aşama olarak nitelenen ve suyun toprakla buluşmasından sonraki dönemi planladıklarını belirtti.

Çavuş, projenin başlangıcından bugüne, içme ve kullanma ihtiyacının yanı sıra, toprakla buluşup önce kendine yeten sonra da sanayi ve turizm ile birleşerek tarımda katma değer yaratan bir noktaya gelmesinin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Yumaklı: Toplam maliyeti 31 Milyar TL

Yumaklı ise, TC Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projelerin toplam tutarının 31 Milyar TL olduğunu kaydederek, “Şu ana kadar bunun 15 Milyar TL’si harcanmıştır ve bundan sonra ne gerekiyorsa KKTC için yapılacaktır” dedi.

Yumaklı, hizmete alınan dağıtım hatlarıyla da KKTC’deki belediyelerin tamamına Anadolu’nun suyu ulaştırılmış durumda olduğunu bildirdi.

Tatar: Mega projelerle algıyı değiştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin potansiyelini yakalayacak mega projelerin yürütülmekte olduğuna işaret ederek, tüm bu çalışmaların aşama aşama KKTC’nin bir bakıma Türk dünyası ile entegrasyonu ile ülkedeki potansiyelin yakalanması için yapılan tarihi çalışmalar olduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye devletinin ve uzmanlarının desteğiyle KKTC’nin mukayeseli avantajlarını artırmak üzere yapılan tarihi toplantı ve çalışmalarla çehreyi değiştirdiklerini, mega projelerle ise algıyı değiştirdiklerini vurguladı.

Tüm siyasi ambargolara rağmen, söz konusu çalışmalar, su projesi ve kablo ile elektrik projesi gibi dev projelerin verdiği özgüvenin yanında KKTC’nin artan marka değeri ile yatırım ikliminin iyileştirilmesiyle gelişen sektörlerin tanınmaya giden yol olduğunu kaydeden Tatar, tanınma için karşı tarafın size saygı duyması gerektiğini kaydetti.

Yılmaz, KKTC’den ayrıldı

Öte yandan Yılmaz, temaslarını tamamlamasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Cevdet Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel uğurladı.