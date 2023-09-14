Letafet’de nostalji rüzgarı

Levent Yüksel , geçtiğimiz Cumartesi akşamı, 90’lı yılların nostaljisini yeniden yaşatmak için Merit Park Letafet sahnesindeydi.

Ünlü sanatçı “Medcezir, Ya Sonra, Beni Bırakın, Bu Gece Son, Zalim” gibi bir çok sevilen şarkısını yorumlayarak sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

“Zalim” şarkısını seslendirdikten sonra, orkestrası ile sahneden ayrılıp kulisine giden Yüksel, dinleyicilerinin “Bir daha” tezahüratlarını kırmayıp orkestrası ile yeniden sahneye çıkarak, “Onursuz Olmasın Aşk” şarkısını söyledikten sonra sevenleri ile yeniden buluşmak üzere vedalaşarak sahneden ayrıldı.

