Mezunlara hayata hazır

DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Lisans Mezuniyet Tören, geçtiğimiz Çarşamba günü, saat 18.00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Mezunu Kayra Gutan, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Bölümü Mezunu Petek Tümkaya ile Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Mezunu Dilfuza Babamuradova mezunlar adına birer konuşma yaptı.

Tören, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan’ın video mesajı ile devam etti. Prof. Dr. Özarslan, mezunlara seslendiği mesajında, “Başarılarınızla her zaman onurlanacağız. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da konuşmasında, “Bilin ki DAÜ Eğitim Fakültesi sizi birer meslektaş olarak her zaman kucaklamaya hazırdır. Yolunuz açık olun” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pehlivan ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bozer tarafından fakülte ve program birincilerine diploma ve ödülleri takdim edildi. Sonrasında lisans mezunlarına bölüm başkanları tarafından diplomaları verildi. Törenle birlikte 81 Fen ve Edebiyat Fakültesi mezunu ile 82 Eğitim Fakültesi mezunu diplomalarına kavuştu.

