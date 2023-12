Mikrofon sizde

Ömer KADİROĞLU

Yeni bir yıla girmeye hazırlanıyoruz… 2023’ü sonlandırırken, Diyalog muhabirlerinin mikrofon uzattığı vatandaşlar ‘yaşanan iyi ve kötü’ olayları, ayrıca 2024’ten beklentileri anlattı…

Vatandaş görüşlerini yayınlamaya devam ediyoruz.

Ne dediler…?

Zeki Yıldırım

“2023 yılı şanssız bir yıl oldu. 2023 yılında annemi kaybettim ve çok üzgünüm. Yine 2023 yılında çocuğumun dünyaya gelmesi beni mutlu etti. 2023 yılında gelirlerimde bir artış oldu ancak aynı artış piyasada da yaşandığı için bir avantajını göremedik. 2024 yılında dünyada bir barışın olması sağlığımızın yerinde olması ve herkesin daha iyi kazançlara sahip olacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

Nurlan İbadov

“2023 yılı ekonomik anlamda çok zor bir yıl oldu. Benim çocuğum oldu ve ekonomi olan ürünleri almaya çalışıyorum. 2023 yılında beni üzen olaylar oldu ancak en çok mutlu olduğum olay çocuğumun doğması oldu. 2024 yılından beklentim daha iyi bir yıl olması ekonominin düzelmesi ve daha rahat bir yaşam sürebilmemizdir.”

Yeliz Adahan

“2023 yılı benim açımdan bazı olumsuzluklar yaşanan bir yıl oldu. 2023 yılında sağlık sorunları yaşadığım ve mutsuz olduğum ardından da sonuçların güzel gelmesi beni mutlu eden bir olaydı. 2023 yılında gelirlerimde bir artış olmadı aksine istifa ettim ve işsizim. 2024 yılından beklentim herkesin sağlığının yerinde olması, daha güzel ve daha verimli bir yıl olmasıdır.”

Sevilay Hacımusa

“2023 yılı kötü bir yıl oldu. Geçim zorluğu, pahalılık ve ekonomik sıkıntılı bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen olaylar deprem felaketi ve savaşlar oldu. Mutlu olduğum bir olay yaşamadım. 2024 yılından beklentim pahalılığın sona ermesi, ekonomimizin düzelmesi ve sağlığımızın yerinde olacağı bir yıl olmasıdır.”

Cafer Çelik

“2023 yılı çok kolay olmayan bir yıl oldu. Ekonomik sıkıntılarla yaşamaya çalıştık. 2023 yılında gelirlerimde bir artış yaşandı ancak market fiyatları da arttığı için bir şey anlayamadık. 2023 yılında beni üzen olaylar dünyada yaşanan gelişmelerdir. Biz çocuklarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ancak onların geleceklerinden endişe duyuyoruz. 2024 yılından beklentim barış, huzur, sağlık, saygı ve sevgi ile geçmesidir.”

Hasan Gullet

2023 yılı kötü bir yıl olarak geçti. Pahalılık ve ekonomik sıkıntılarla geçen bir yıldı. 2023 yılında çocuğum oldu ve hem mutlu oldum hem de üzüldüm çünkü sorunlar yaşanan bir doğumdu. Şimdi de her şeyin yolunda gitmesiyle mutluyuz. 2024 yılından beklentim mevcut hükümetin gitmesidir.”

Veleddin Çalışır

“2023 yılı çok iyi bir yıl olmadı. 2023 yılında babamı kaybettiğim için çok üzüldüm. 2023 yılında mutlu geçirdiğim bir gün olduğunu hatırlamıyorum. 2024 yılından beklentim ekonominin düzelmesi, TL’nin değer kaybının bitmesi ve en önemlisi de başta aileme sonrasındaysa herkese sağlığının yerinde olduğu bir yıl olmasıdır.”

Hasan Kahraman

“2023 yılı her yönü ile sıkıntılı bir yıl oldu. Sağlık sorunları ile mücadele ettik. 2023 yılında en büyük üzüntüm eşimin yaşadığı sağlık sorunlarıdır. 2023 yılında mutlu olduğum olay çocuklarımın sağlıklı olması ve yanımda olmalarıdır. 2024 yılından beklentimiz tüm insanların sağlıklı, mutlu, huzurlu ve ülkeden göç etmemeleri için mücadeleci olmalarıdır.”

Aylin Deveci

“2023 yılı benim için iyi bir yıldı ancak toplum olarak Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve dünyada yaşanan savaşlara üzüldüğümüz bir yıldır. 2024 yılından beklentim tüm insanların sağlık içinde mutlu ve bereketli bir yıl geçirmeleridir.”

Sunay Kavaklı

“2023 yılı ekonomik sıkıntılı zor bir yıl olarak geçti. 2023 yılında üzen veya mutlu eden bir olay yaşamadım. 2023 yılında gelirlerimde bir artış olmadı. Alım gücümüz çok zayıfladı. 2024 yılından beklentim ekonomik gücümüzün düzelmesi, alım gücümüzün yükselmesi ve sağlığımızın yerinde olduğu bir yıl olmasıdır.”

İbrahim Aşıroğlu

“2023 yılı çok iyi bir yıl olmadı. 2022 yılı daha iyi bir yıldı ancak bu yıl çok daha kötü bir duruma düştük. Önümüzdeki yılın daha da kötü olacağını düşünüyorum çünkü hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. Ekonomik anlamda çok çok kötü bir hale geldik. Yılbaşından sonra daha da kötü olacağını düşünüyorum. Bu işler nasıl düzelir derseniz başımızdaki zihniyetin gitmesi ve daha iyi bir zihniyetin gelmesi ile düzelecektir.”

Nihan Kuyucu

“2023 yılı inişli çıkışlı,ekonomik yönden olumsuz etkilendiğimiz bir yıl oldu. Hayat pahalılığı her şeye yansıyor ancak maaşlarımıza yansımıyor. Özetle ekonomik sıkıntılı bir yıl yaşadık. 2023 yılında üzüldüğüm ve mutlu olduğum olaylar yaşadım ve dilerim tüm bu sorunların 2024 yılında son bulsun.”