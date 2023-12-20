Birinin durumu ağır

Lefkoşa’da meydana gelen iki ayrı kazada 38 yaşındaki Yahya Göv ile 26 yaşındaki Arafet Emerce yaralandı.

Yaralanan her iki motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken, Göv’ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgiye göre; Berk Beydola anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yönetimindeki UZ 655 plakalı motosiklet ile caddeye dikkatsizce giriş yaptı.

Anayola giren sürücü, cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce seyreden, ayrıca önünde seyreden aracı tehlikeli bir şekilde geçmeye çalışan Yahya Göv, yönetimindeki PF 178 plakalı motosikletin önünü tıkadı.

Önü tıkanan Yahya Göv, motosikletin hakimiyetini kaybederek yol içerisine devrilip sürüklendi.

Sürüklenen motosiklet, yine yolun kuzey tarafında park halinde bulunan ve yola giriş yapan Hasan Eligön (E-45) yönetimindeki aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yahya Göv, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tedavi altına alındı

Diğer kaza ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; saat 10.50 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, RT 524 plakalı motosiklet ile seyreden Arafet Emerce Gönyeli Çemberi’nde sağdan gelen araçlara yol vermek için duran Neriman Dadaş (K-24) yönetimindeki RH 252 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Emerce, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

