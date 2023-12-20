Yürekler ağızlara geldi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Gazi Mustafa Paşa Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde ambulans ile salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda, ambulans ile hastaneye sevk edilen 16 yaşındaki Mehmet Necati Kayalp, ambulans sürücüsü Hasan Kuyucuoğlu ve salon aracın sürücüsü Zülfikar Karataş yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 19.45’te meydana geldi.

Yönetimindeki PM 257 plakalı, özel bir hastaneye ait ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne hasta taşıyan Hasan Kuyucuoğlu, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, aynı istikamette seyreden ve sağ tali yola doğru dönüşe geçen, Zülfikar Karataş yönetimindeki SU 839 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans araçta hastaneye sevk edilen Mehmet Necati Kayalp, ambulans sürücüsü Hasan Kuyucuoğlu ve salon aracın sürücüsü Zülfikar Karataş yaralanarak, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.