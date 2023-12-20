Denizde panik

Hüseyin ÇİÇEK

Kalecik Elektrik Santraline yakıt taşıyan gemide patlama meydana geldi. Akasya isimli gemide yaşanan patlama nedeniyle yaralanan Emrecan Hendem (E-28) ile Emre kasikciioglu (E-30) hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Kalecik’e yanaşan gemide patlama yaşandı. Meydana gelen patlama sonucu gemide çalışan iki kişi yaralandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait römork ile Gazimağusa Limanı’na getirilen 2 yaralı, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın bir personelin gemi içerisinde spiral ile boş varil kesmesi, bu esnada ortaya çıkan kıvılcımların gaz dolu varillere sıçraması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Soruşturma devam ederken, patlama sonucu gemiden denize bir sızıntı olmadığı ifade edildi.

