Rum turizmi şahlandı

Güney Kıbrıs 2023 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde 3 milyon 722 bin turist ağırlayarak, pandemi öncesindeki başarıyı yakaladı. Turizm Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 2022’ye göre bu yıl turist sayısında yüzde 20.4 oranında bir artış meydana geldi.

Rum haber kaynakları, geçtiğimiz yıl toplam turist sayısının 3 milyon 91 bin olduğuna dikkat çekti.

Yayınlanan istatistik verilere göre; sadece Kasım ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı 159 bin 605 oldu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 149 bin 857 olduğuna dikkat çeken Rum basını, bunun yüzde 6,5 artış anlamına geldiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta yolcu sayısı

Kuzey Kıbrıs’a yılın ilk 10 ayında gelen yolcu sayısı ise bir milyon 520 bin oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam bir milyon 141 bin olarak açıklanmıştı.

KKTC Turizm Bakanlığı istatistiklerinde turist sayısı yerine sadece ülkeye giriş yapanların sayısı veriliyor.

İlk 10 ayda adaya gelen yolcuların bir milyon 229 bini Türk vatandaşı, 296 bin 217’si ise yabancı. Yabancılar arasında ilk sırayı Ruslar, ikinci sırayı da İranlılar alıyor.