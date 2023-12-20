Yemek derdi kalmadı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaparken yakalanan, polise kendisini başka bir şahıs olarak tanıtan, üstelik ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Nijeryalı Boakai Andy Jalieba hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza heyeti, sanığı yargılandığı 3 davadan suçlu bularak, 3 yıl hapse mahkum etti.

Kararı okuyan yargıç, sanığın resmi evrak sahteleme, sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından yargılandığını söyledi. Yargıç, sanığın 2023 yıl Ocak ayında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinden bir parça kıyafet çaldığını, yakalanınca kendisini polise başka bir şahıs olarak, tanıttığını ifade etti. Yargıç, sanığın kimliğine büründüğü şahıs adına hazırlanan teminat formu ile dava tebliği belgesini imzalayarak, resmi evrakları sahtelediğini belirtti. Yargıç, sanığın ülkede kaçak yaşam sürerken, bu suçları işlemesinin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak, değerlendirildiğini ifade etti. Yargıç, sanığın 21 yaşında genç ve sabıkasız oluşunu, cezasını ailesinden uzak bir ülkede çekecek olmasını ise lehinde hafifletici etken olarak, değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

