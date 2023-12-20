Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta ölümlü trafik kazalarında meydana gelen artışlar ürkütüyor. Geçtiğimiz yılın tamamında 24 olan can kaybı bu yılın 1 Ocak-15 Aralık döneminde 45’e yükseldi. İstatistiklere göre; yıl içinde 3 bin 748 kaza meydana gelirken, 611 kişi de yaralandı.

Ölümlü kazalarda ilk sırası aşırı sürat alırken, bunu alkollü ve dikkatsiz sürüş izledi. Ölümlü kazaların en fazla turizm kenti Girne’de meydana gelmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, Girne’de nüfus patlaması yaşandığını belirterek, önlemlerin yetersizliğine dikkat çekiyor.

2022’ye göre oldukça arttı

Trafik kazaları ülkenin kanayan yarası olmaya devam ediyor. 2023 yılı Ocak ayından 15 Aralık’a kadar olan sürede 3 bin 478 kaza meydana geldi. Bu kazaların 41’ü ölümle sonuçlanırken, 45 kişi yaşamını yitirdi. Kazalarda 611 kişi de yaralandı.

Kazaların 3 bin 212’si de hasarla sonuçlandı.

2022 yılına bakıldığında ise yaralı sayısı daha fazla olurken, can kaybının 2023’e göre daha az olduğu görüldü. 2022’de meydana gelen 3 bin 689 kazanın 3 bin 82’si hasarla sonuçlandı. Kazalarda 741 kişi yaralanırken, 24 kişi hayatını kaybetti.

Sürat ve alkol ilk sıralarda

Ölümle neticelenen trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında da 15’i aşırı sürat, 11’i alkollü araç kullanma, 5’i dikkatsiz sürüş, 4’ü kavşakta durmamama, 4’ü yolun solunu tutamama, bir sağa ani dönüş, bir diğeri de kırmızı ışıkta geçmekten kaynaklandı.

En çok salon araç çarpışması…

Ölümlü kazaların oluş şekillerine bakıldığında araç çarpışmasının ilk sırada olduğu ortaya çıktı.

Ülke genelinde ölümle sonuçlanan 41 kazanın 20’si araç çarpışması, 2’si bisiklet sürücülerine çarpma, 11’i yayaya çarpma şeklinde olurken, 8’i de sürücülerin tek başına yaptığı kazalardan oluştu. 41 ölümlü kazanın araç tiplerine göre dağılımı da şöyle oldu:

27 salon araç, 3 jeep, 2 kamyon, 2 kamyonet, 2 otobüs, bir çekici, bir bisiklet, 3 motosiklet.

13’ü sadece yolcuydu

Kazalarda ölen kişilerin ayrımına bakıldığında da 11’inin yaya, 13’ünün yolcu, 2’sinin bisiklet sürücüsü, 6’sının motosiklet sürücüsü, 13’ünün de araç sürücüsü olduğu görüldü.

En çok ölümlü kaza Girne’de

Ölümle neticelenen kazaların bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Lefkoşa’da 10, Gazimağusa’da 9, Girne’de 19, Güzelyurt’ta bir, İskele’de de 6 can kaybı yaşandı.