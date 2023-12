Mikrofon sizde, 2023’ün önemli olayları

Ömer KADİROĞLU

Yeni bir yıla girmeye hazırlanıyoruz… 2023’ü sonlandırırken, Diyalog muhabirlerinin mikrofon uzattığı vatandaşlar ‘yaşanan iyi ve kötü’ olayları, ayrıca 2024’ten beklentileri anlattı…

Vatandaş görüşlerini yayınlamaya devam ediyoruz.

Ne dediler…?

Ceren Ünal Kocaer

“2023 yılı bizim için değişikti çünkü şehir değişikliği yaptığımız bir yıl oldu. Bunun dışında rutin güzel bir yıldı. 2024 yılından beklentim rutin bir yaşamla birlikte sağlığımızın yerinde olacağı bir yıl olmasıdır. Bir de 2024 yılından beklentim bir yurt dışı tatili yapabilmektir.”

Tolga Ülkü

“2023 yılı vasat bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen olaylar deprem ve savaşların olmasıydı. 2023 yılında mutlu olduğum pek bir olay yaşanmadı. 2023 yılında gelirlerimde bir artış olmadı. 2024 yılından beklentimiz daha ucuz bir hayat, daha sağlıklı ve ekonomik sıkıntıların yaşanmayacağı bir yıl olmasıdır.”

Mehmet Emin Işısal

“2023 yılı ne çok iyi ne de çok kötü bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen ve mutlu eden olaylar elbette ki yaşadık. 2023 yılında gelirlerimizde bir artış yaşanmadı. 2024 yılının daha iyi bir yıl olması ve yaşanan sıkıntıların sona ereceği bir yıl olmasını diliyorum.”

Cihan Şah

“2023 yılı hastalıklarla mücadele ettiğimiz kötü bir yıl oldu. 2023 yılında dünyaya gelen torunlarım bizleri çok mutlu etti. Hayat pahalılığı ve dünyada yaşanan olaylar da bizleri üzen olaylardı. 2023 yılında gelirlerimizde bir artış söz konusu olmadı. 2024 yılından beklentim önce sağlıktır ve ülkeyi yönetenlerin daha iyi bir yönetim sağlamalarıdır.”

Kenan Şah

“2023 yılı iyisiyle kötüsüyle geçti. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve dünyada yaşanan savaşlar bizleri üzen durumlardı. 2023 yılı ekonomik sıkıntılarla geçen bir yıl oldu. 2024 yılının yaşanan sıkıntıların son bulacağı ve ekonomide iyileşme yaşanacak bir yıl olmasını diliyorum.”

Şifa Hasan

“2023 yılı herkeste olduğu gibi bende zor geçen bir yıl oldu. Ekonomik sıkıntılar ve can kayıpları yaşanan bir yıldı. 2023 yılında beni üzen olaylar arasında kazalar ve can kayıplarının yaşanması, Türkiye’deki deprem ve dünyada yaşanan savaşlar bizleri üzen durumlardır. 2024 yılından beklentim daha iyi bir yıl olmasıdır. Ayrıca 2024 yılında ülkeyi yönetenlerden de ciddi anlamda halk için çalışmalar yapmalarını istiyorum.”

Sedat Sağlam

“2023 yılı orta şekerli bir yıl oldu. Ekonomik sıkıntılar yaşanan bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen olaylar sağlık sorunlarımın olmasıydı. Mutlu olabileceğimiz pek bir şey yaşamadık. 2024 yılından ekonomisi daha düzgün olan bir yıl olmasını dilerim.”

Yeter Çelik

“2023 yılı iyi geçti ancak 2023 yılında yaşanan depremler ve dünyada yaşanan savaşlardaki can kayıpları bizleri derinden üzdü. 2023 yılında gelirlerimde bir artış asla olmamıştır. 2024 yılından beklentim önce sağlıktır. Depremlerin ve savaşların yaşanmayacağı bir yıl olmasını dilerim.”

Şifa Karabıyıklı

“2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. Savaşlar ve depremlerde çok büyük acılar yaşadığımız bir yıl oldu. 2023 yılında pek de çok mutlu olabileceğimiz bir olay yaşamadık çünkü ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir yıldı. 2024 yılında tüm olumsuzluklardan kurtulacağımız ekonominin düzeleceği ve sağlığımızın yerinde olacağı bir yıl olmasını dilerim.”