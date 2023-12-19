Belgrad’a gidemedi

Başkasına ait Pakistan pasaportu ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalanan ve adının Usman Ali olduğunu söyleyen şahsın yalan söylediği ortaya çıktı.

Zanlının gerçek adının Mohsın Nawaz olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 4 gün tutuklu kalan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının 13 Aralık 2023 tarihinde saat 18.40’ta Ercan Havalimanı’nda Güney Kıbrıs’tan 500 Euro para karşılığında temin ettiği Muhammed Usman’a ait Pakistan pasaportu ve Rum kesimine ait oturma iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde pasaportun uzmanlar tarafından incelendiğini, orijinal olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, ayrıca ilk etapta adının Usman Ali olduğunu söyleyen zanlının gerçeği söyleyerek, isminin Mohsin Nawaz olduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 09:43