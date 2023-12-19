75 günde yargı

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı'nda meydana gelen valiz vurgunuyla ilgili soruşturma devam ederken, zanlılar

Serdar Atıcı ve Halil Yalçınkaya dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada eşyaları çalınan birçok kişiden şikayet telefonları yağdığı belirtildi. Türkiye başta olmak üzere Rusya, Almanya, Yunanistan’dan birçok şahsın KKTC makamlarına ulaşarak, eşyalarının ve paralarının çalındığına dair bilgi verdiği, birçok kişinin ülkeye gelerek, şikayetçi olacağı açıklandı.

Soruşturmanın devam ettiği ancak zanlıların poliste kalmasına gerek olmadığı belirtilerek, cezaevine gönderilmeleri talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan zanlıların ilk olarak, 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında ülkeden çıkış yapan yolcu A.H.’ye ait bavulu açarak içerisinden 2 bin 700 Sterlin nakit parayı çaldıklarını anımsattı.

Polis, zanlıların 27 Eylül tarihinde saat 09.45 sıralarında ise ülkeden çıkış yapan F.G.’ye ait bavuldan 20 bin TL çaldıklarını açıkladı.

Birlikte çalıp, birlikte paylaştılar

Polis, zanlıların 24 Ekim 2023 tarihinde de yine ülkeden çıkış yapan E.Ö.’ye ait bavuldan 2 adet altın kolye, 2 adet altın künye ve küpeden oluşan takı setini, 2 adet 18 ayar altın bileziği, Diesel marka erkek kol saatini ve 20 Euro nakit parayı çaldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 6 Kasım 2023 tarihinde saat 00.40’ta ise ülkeden çıkış yapan Ö.D.’ye ait bavuldan tek taş pırlanta yüzüğü, beş taş pırlanta yüzüğü, altın Versace zincirli kolyeyi ve Swaroski marka küpeleri çaldıklarını belirtti. Polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını; para ve eşyaların zanlıların çalıştığı tarih ve saatlerde çalındığını belirlediklerini açıkladı.

Polis zanlı Atıcı’nın ikametgahında yapılan aramada 10 milyon TL değerinde birçok tablet, telefon kulaklığı, laptop,airpod gözlük, powerbank, elektronik sigara cihazı, saat ve birçok ziynet eşyası tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis zanlı Atıcı’nın ifadesinde suçunu itiraf ederek, yeni havaalanı açıldıktan sonra şut bölümünden birçok bavuldan diğer zanlı ile birlikte eşyaları aldıklarını ve paylaştıklarını söylediğini açıkladı.

Birçok ülkeden şikayet yağdı

Polis, olayın basına yansımasının ardından Türkiye başta olmak üzere Almanya, Rusya, Yunanistan’dan şikâyet telefonları aldıklarını açıkladı. Polis, zanlılarla ilgili 8 kişinin yazılı şikayeti olduğunu, ülkeye gelip şikayetçi olacak birçok kişi daha olduğunu belirtti.

Polis, bulunan eşyaların yanı sıra bulunmayan ziynet eşyası ve nakit paralar olduğunu açıkladı.

Eşi serbest kaldı

Polis, casinolara oyuncu getiren cankıttan bilgi alıp, zengin şahısların ismini eşi Serdar Atıcı’ya verdiği gerekçesiyle tutuklanan Eylem Atıcı’nın şahadet yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldığını belirtti.

Zanlı Atıcı ile Yalçınkaya’nın maaşlarını aşan yüksek miktarda kumar oynadıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların bahis oynayarak, para kazandıklarını söylediklerini ancak yapılan soruşturmada yalan söylediklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı Yalçınkaya’nın eşine, 10 bin liralık cep telefonu verdiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının eşinin ifadesinde cep telefonunu kocasının hediye ettiğini anlattığını açıkladı.

İnfial yarattı

Polis, yapılan araştırmada telefonun aşka bir şahsa ait olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, olayın Ercan gibi stratejik bir yerde meydana gelmesinden dolayı toplumda infial yarattığını açıkladı. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ancak araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti. Zanlı Yalçınkaya’nın avukatının tutuklu yargı talebine itiraz etmesi sonucu duruşma gerçekleştirildi. Savunma mahkemeye kefil tanıklar dinletti.

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, her iki zanlının da 75 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.