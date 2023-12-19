Kimseye ayrıcalık yapılmadı

Cumhuriyet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde ikinci haftaya girildi. Meclis Genel Kurulu saat 11.30’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Meclis’in dünkü gündeminde 54 milyon 481 bin 600 TL Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, 3 milyar 189 milyon 869 bin 600 TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 588 milyon 99 bin 400 TL Dışişleri Bakanlığı ve 91 milyon 793 bin TL'lik Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) bütçeleri bulunuyordu.

3 milyar 189 milyon 869 bin 600 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi, Meclis Genel Kurulu'ndan oy çokluğuyla geçti.

Bakanlığıyla ilgili konuşmaları ve soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi yasalarının güncellenmesiyle ilgili bilgi vererek, yasa çalışmaları kapsamında katkıları olan milletvekilleri Filiz Besim’e, Doğuş Derya’ya ve Resmiye Eroğlu Canaltay’a teşekkür etti.

Bakan Gardiyanoğlu, 13 Eylül’de polise araştırma yapması için yaptıkları başvuruyla başlayan “sahte reçete” konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu, polise başvurmadan önce Bakanlıkta Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve Tıp-iş ile toplantı yaptıklarını, tüm bilgi ve belgeleri enine boyuna tartıştıklarını ifade etti.

Gardiyanoğlu, yaptıkları toplantıda paydaşlara “Bu süreçte birlikte miyiz?” diye sorduklarını, tüm paydaşların da “Sayın Bakan suçlu varsa asla yanında değiliz” cevabını verdiklerini aktardı.

Bakan “13 Eylül’de polise herhangi birini, Ahmet, Mehmet Hüseyin’i hedef göstererek değil… Bu konuda bir sıkıntı vardı. Son 8 yılda 7 kez Sosyal Sigortalar Dairesi gerek Eczacılar Birliği’ne gerekse Tabipler Birliği’ne yazı yazdı...” dedi.

Gardiyanoğlu, özetle, “Sigortalar bir şey bulmuş, koku çıkmış ama esas olay 2023 yılı Nisan ayında dijital ortama geçilmesiyle patlak veriyor. Sigortalar fark etmiş 2023 Nisan’da birleştirmeler başladığında, iş patlak veriyor. Canımı emanet ettiğim, bana hayat veren doktorum da tutuklandı. Ben hiç mutlu değilim, eczacı aile dostlarım var. Görevi layıkıyla yapan herkesin yanındayız. Bazı basın organlarının toplu linç girişimini şiddetle kınıyorum” dedi.

