Macera kısa sürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Girne’ye bağlı Dikmen’de işlediği hırsızlık suçu nedeniyle teminata bağlanan ve yurt dışına çıkışı yasaklanan Onur Şah, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne kaçtı. Şah, SBA polisi tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde testip edilerek Beyarmudu polisine teslim edildi. Mahkeme emrine de uymayarak ülkeden yasadışı olarak çıkış yapan zanlı dün duruşmaya çıkarıldı.

Mahkeme zanlıyı bu kez cezaevine gönderdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 13 Aralık 2023 tarihinde, Beyarmudu’nda, henüz tespit edilemeyen bir noktadan, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek önce İngiliz Üsler Bölgesi’ne, ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiğini açıkladı. Zanlının, Dikmen’de işlediği sirkat suçu nedeniyle mahkeme tarafından teminat bağlanarak yurtdışı çıkış yasağı getirildiğini de belirten polis, zanlının mahkeme emrine riayet etmeme suçunu da işlediğini bildirdi.

SBA polisi tarafından zanlının Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek Beyarmudu Polis Karakolu’na teslim edildiğini aktaran polis, serbest kalması halinde yine kaçması kuvvetle muhtemel olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 09:48