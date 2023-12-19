Vatandaş seyirci

Serdar ŞENGÜL

Geçtiğimiz hafta kilosu 260 liradan satılan kestanenin fiyatı önceki gün Lefkoşa açık pazarda 200 liraya düştü. Buna karşın dar ve sabit gelirli vatandaşlar kestaneyi seyretmekle yetindi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “eve et, tavuk, meyve alamazken, 200 liraya kestaneyi hiç alamayız” dedi.

Açık pazarda taze fasulye 65 TL, Ayva 60 TL, patates 25 TL, Brokoli 40 TL, Domates 35 TL, Salatalık ise 50 TL’den satıldı.

Ne dediler…

Ömer Meraklı

“Yeşil fasulyenin bir tanesi bir lira... Fasulye şu an çok pahalı bazı yerde 80 bazı yerde 60 üretmediğimiz için geldiğimiz durum bu. Ayrıca yetkililer de denetim yapmıyor, bizi üretmeye teşvik etmiyor dolayısı ile Mersin’de sebzeler KKTC’den ucuz çünkü orda otorite ve yönetim var. Bizde de otorite eksikliği yüzünden fiyatlar uçuyor. Kıbrıs Türk halkı bu pahalılıkla sahipsiz bırakılmıştır.”

Sadık Üstüner

“Her hafta fiyatlar artıyor, bu denetimsizlikle herkes bildiğini yapıyor. Kış yiyeceği olan kestaneyi nasıl alıp, yiyeceğiz gerçekten fiyatlar inanılır gibi değil. Et, tavuk, meyve alamazken, 200 liraya kestaneyi hiç alamayız.”

Mustafa hoca

“Pazar fiyatları da aldı başını gitti, marketten almak bazı ürünlerde daha avantajlı hale geldi. Eskisi gibi Pazar yerleri bol alışveriş yapabileceğimiz yerler değildi. Daha maaşlarımıza zam da alamadık hal böyle olunca kısıtlı alışveriş yapabildik. Bu fiyatlara denetim ve çare bulunması gerek.”

Lütfiye Ali

“Her hafta fiyatlar daha da artıyor ve market ve pazar arasında pek fark kalmıyor. Bir kilo salatalık 50 TL ‘ye satılıyor, olacak şey değil. 500 lira sınırlı oranda ürün alabiliyorum. Sadece sebze-meyve için 500 TL ödüyorsak, et, tavuk, balık ve diğer temel ürünler için ne kadar öderiz bir hesaplayın.”

Turgay Kara

“ Fiyat artışlarına karşı bağışıklık kazanmış durumdayız. Alışveriş yapmak artık maharet istiyor. Şimdi 2 poşeti zor dolduruyoruz. Eskiden kilolarca alırdık. Yetkililerin piyasayı denetlemesi ve çözüm üretmesi gerekiyor.”

Fatma Hanım

“Fiyatlar gördüğünüz gibi her hafta yüksek, yılbaşı üzeri bu fiyatlarla nasıl yeni yıla gireceğiz bunu bilmiyorum. Yetkililer göz boyayarak benzinde bir lira indirim yaptı ama eminim ki diğer hafta 5 lira zam yapacaklar. Bu fiyatlara bakıldığında bir yılbaşı yemeği hazırlamak oldukça maliyetli olacak.”