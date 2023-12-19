Para bulunamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki sabah boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Eyüp Murat Pay, kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle genç kadınla tartıştı.

Öfkesine hakim olamayan zanlı, genç kadını önce darp etti, ardından kılıfı içerisinde 200 dolar para ve banka kartının da olduğu cep telefonunu zorla alarak kaçtı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarılırken, 200 dolar paranın bulunamadığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 17 Aralık saat 03.30 sıralarında, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek, kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle tartıştıkları esnada yüzüne vurarak darp ettiğini ve içerisinde 200 dolar ve banka kartının bulunduğu cep telefonunu alarak bölgeden uzaklaştığını açıkladı. Zanlının aynı tarihte tespit edildiğini belirten polis, cep telefonu ve banka kartının da emare olarak alındığını ancak 200 dolar paranın bulunamadığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.