Bir yıldır aranıyordu

Lefkoşa Devlet Hastanesine bağlı kan bankası binasının park alanında duran Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen’e ait karavanın çalınmasıyla ilgili aranan Efgan Bilgi, önceki gün ülkeye giriş yaparken, tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün “sahtekarlıkla para temini” suçundan mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Bilgi’nin 150 bin TL değerindeki karavanı çalıp, 35 bin TL’ye satan Murat Gören’e talimat verdiği belirtildi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise tüm suçlamaları reddetti.

Soruşturmayı yapan polis, Efgan Bilgi’nin 21 Kasım 2022 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesine bağlı kan bankası binasının üzerindeki lojmanda kalan İbrahim Özgöçmen’e ait 150 bin TL değerindeki karavanın Murat Gören tarafından çalınması ve 35 bin TL karşılığında bir şahsa satılmasıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, Murat Gören’in 28 Kasım 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığını anımsattı.

Polis, Gören’in 24 Aralık 2022 tarihinde gönüllü ifade vererek, Efgan Bilgi’nin Whatsapp üzerinden kendisini aradığını, hastanenin otoparkında bulunan karavanı borcuna karşılık 35 bin TL’ye satmasını söylediğini, kendisinin de karavanın fotoğraflarını çekerek satışa koyduğunu anlattığını açıkladı.

Polis memuru, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesine başvurularak zanlı Bilgi aleyhinde tutuklama emri temin edildiğini söyledi.

Polis, yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 17 Aralık 2023 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suçla bağının olup olmadığının tespiti için cep telefonunun inceleneceğini kaydeden polis, 3 gün süre talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.