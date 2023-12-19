Güven sorunu var !

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina’yı ziyaretinden sonra Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili açıklamaların artması vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların bir kısmı çözüm olacağına inanmadığını belirtirken, çözüme destek verenler de ‘iki bölgelilik bozulmamalı. Herkes kendi bölgesinde yaşamalı” dedi.

Mülk sorununun nasıl çözümleneceği konusunda endişe belirtenler olduğu gibi, çözüm formülü konusunda İskoçya örneğini verenler de oldu. Kıbrıs sorununun önümüzdeki yıl içinde hareketleneceğini düşünen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti sonrasında yaşanan gelişmelerin olumlu mesajlar içerdiğine dikkat çekti.

Ne dediler?..

Kozan Diran

“Kıbrıs’ta iyi bir anlaşma olabilir. Topraklarımızı tekrar değişemeyeceğimize göre herkesin yerinde kalacağı bir çözüm olabilir. Birçok Kıbrıslı Türk güneydeki mallarını sattı ve bu nedenle herkesin kendi yerinde kalabileceği bir anlaşma olabilir.”

Mustafa Alsancak

“Türk tarafının önemli istekleri var ve bu istekler konuşulup Yunanistan tarafından kabul görmesi ile anlaşma olabileceğini düşünüyorum. Çözüm şekli olarak birçok model var. İki devletli bir cumhuriyet olabilir, İngiltere - İskoçya’daki sistem uygulanabilir. Çözüm olacağına dair umudum vardı ve bir de Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın özel uçakla İstanbul’a gitmesi beni daha da umutlandırdı.”

Ulus Cantaş

“Ben 60 yaşındayım ve rahmetlik Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın zamanından beri hep anlaşma olacak, çözüm olacak sözlerini duyduk ancak benim pek bir umudum yoktur. Bir anlaşma olacaksa da iki toplumlu yani Rumlar kendi tarafında Türkler kendi tarafında olacak ve ayrı ayrı yaşanacak şekilde olmalıdır.”

Şerife Kocahaliller

“Önümüzdeki yıl bir çözüm olup olmayacağını bilmiyorum ancak bir çözüm olması kesinlikle şarttır. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa da iki toplumlu ve iki toplumun da hakları gözetilerek bir anlaşma yapılmalıdır.”

Halil Uzunkaya

“Siyasi erkânda hareketlilik yaşansa da ben bir çözüm olacağına inanmıyorum. 48 yıldır hep çözüm olacak laflarını duyduk ancak bir sonuca varılamadı. Türkiye elini masaya vurursa bir anlaşma olur ancak şu an öyle bir durum göremiyorum. Bir anlaşma olacaksa iki tarafın da haklarının korunacağı ve iki toplumun ayrı ayrı yaşayacağı bir anlaşma olmalıdır.”

Hüseyin Demirkıran

“Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeler yaşanıyor ancak 48 yıldır çözülmeyen sorunun bir günde çözüleceğine inancım yoktur. Senelerdir aynı nakaratı duyuyoruz ancak çözüm olacağı inancımız kalmadı. Bir çözüm olursa iki tarafın da haklarının korunacağı bir çözüm olmalıdır.”

Orhan Öztuna

“Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeler yaşanıyor ancak önümüzdeki yıl bir çözüm olacağına yönelik umudum yoktur. İsteğim bir çözüm olmasıdır. Yaşanan gelişmeler bizlere gösteriyor ki yakın bir zamanda çözüm olabilir ve bu çözüm olursa herkes kendi bölgesinde olacak şekilde ve iki toplumlu olacak şekilde bir anlaşmanın olmasını istiyoruz.”

Osman Üstünsoy

“Bir çözüm olmasından yana isteğimiz var ancak 50 senedir çözülemeyen bir sorundur ve çözüm olacağına yönelik inancım yoktur. Şayet bir çözüm olacaksa iki toplumlu olunacak şekilde bir çözüm olmalıdır. İki bölgeli bir çözüm olmalıdır çünkü iç içe yaşayabilmek sanırım artık mümkün değil.”

Zafer Biler

“Kıbrıs meselesi ile ilgili gelişmeler yaşansa da önümüzdeki yıl bir çözüm olabileceğine imkan vermiyorum. Çözüm olmasından yana isteğim var ama olacağı yönünde hiçbir umudum yoktur. Kıbrıs sorunu çözülürken iki toplumlu bir modelle anlaşma olmalıdır.”

Savaş Asvaroğlu

“Kıbrıs sorunu ile ilgili yaşanan gelişmeler olsa da önümüzdeki yıl içinde bir çözüm olacağını sanmıyorum. Kıbrıs sorunu gibi derinlikli ve çok yönlü bir meselenin kısa sürede çözülebileceğine maalesef inanmıyorum. Çözüm olması yönünde bir isteğim var ve olası bir çözüm durumunda devletin savunduğu iki toplumlu iki bölgeli bir anlaşma olmasını istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 09:50