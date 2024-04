Minikler çok duyarlı

Merit International Otelleri bünyesinde faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden The English School of Kyrenia öğrencileri, tedavi altında olan iki kaplumbağayı evlat edindi. Deniz kaplumbağalarının yaşam döngüleri hakkında bilgi edinen miniklerin ziyareti oldukça faydalı geçti. Ziyaretlerin süreceği belirtildi. Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin her yıl düzenlediği okul ziyaret programları, geçtiğimiz hafta The English School of Kyrenia öğrencilerinin Merkez’e yaptığı ziyaretler ile başladı. 2. sınıf öğrencilerinin öğretmenleri ile birlikte katıldığı 2 günlük keyifli ziyaretlerde, Merkez yetkilileri tarafından deniz kaplumbağalarının yaşam döngüleri hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı.

Ziyaret esnasında yaralı bir deniz kaplumbağasının Merkez’e getirilmesine şahit olan minik öğrenciler, kaplumbağaya yapılan ilk muayene sürecini de yerinde görme imkânı buldu. Kaplumbağaların bakım ve iyileştirilmelerine katkıda bulunmak isteyen duyarlı öğrenciler, Merkez’de tedavi altında olan iki kaplumbağayı evlat edindi. Merkez ziyaretinin ardından Meritta Kids Club eşliğinde oyunlar oynayan öğrenciler, keyif dolu bir gün geçirdi.

Kara: Genç neslin bilgi sahibi olması gerekiyor

Doğanın korunması ve sürdürülebilir olması için özellikle genç neslin bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Bu anlamda okulların Merkezimizi ziyaret etmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Sosyal medya hesaplarımızdan yapılan duyuru ile okullardan ziyaret rezervasyonlarını Mart ayından itibaren alabileceğimizi belirtmiştik. Beklediğimizden de yoğun bir ilgiyle karşılaşıp rezervasyon almaya başladığımız ilk hafta, Nisan ve Mayıs ayı ziyaret programımızı doldurduk. Küçük öğrencilerimizin heyecanını ve öğrenme arzusunu gördükçe okul ziyaretlerini ne kadar çok özlediğimizi bir kez daha hatırladık” dedi.