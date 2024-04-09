Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık'ta trafikle ilgili bir komisyon kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nu yıllardır toplamayan hükumet, Başbakanlık'ta trafikle ilgili bir komisyon kurduğunu açıkladı. Siz Yasa'nın öngördüğü komisyonu yıllarca toplamayın, sonra Başbakanlık'ta bir komisyon kurma ‘müjdesi’ verin! Kötü bir şaka gibisiniz!” dedi. Başbakan Ünal Üstel bugünkü yazılı açıklamasında Başbakanlık'ta trafikle ilgili bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nu yıllardır toplamayan hükümetin, Başbakanlık'ta trafikle ilgili bir komisyon kurmasını eleştirdi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası'na göre ayda en az bir defa toplanması gereken "Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu"nu yıllardır toplamayan "hükumet", Başbakanlık'ta trafikle ilgili bir komisyon kurduğunu açıkladı.

Siz Yasa'nın öngördüğü komisyonu yıllarca toplamayın, sonra Başbakanlık'ta bir komisyon kurma "müjdesi" verin! Kötü bir şaka gibisiniz!”