Onlar da şikayetçi

Serdar ŞENGÜL

Et fiyatlarının pahalı olması konusunda dikkatleri üzerinde toplayan kasaplar, bu yöndeki iddiaları kesinlikle reddediyor. İddia edildiği gibi yüksek oranlarda kar etmediklerini, hatta narh uygulaması sonrasında zarara çalıştıklarını söyleyen kasaplar “hükümet bu konuda doğruyu bulmalı ve teşvikleri dengelemelidir” diyor.

Ne dediler?..

Halil Akbıçak

“Hükümetimizin aldığı karar ile beraber kuzu eti satış fiyatımız şu an 550 TL’dir ancak biz beklenen ilgiyi göremedik. Satışlarımız hala zayıf. Vatandaşlar hala Güney Kıbrıs’tan et alıyor bu durum bizim satışlarımızın zayıf olmasını sağlıyor. Ayrıca bazı kasaplar hizmet bedeli de alıyor ancak biz kesinlikle bu uygulamayı yapmıyoruz.”

Azmi Kasap

“Kuzu eti satışlarımız hala normal seyrinde devam ediyor. Normalde eti 800 TL’den satmamız gerekiyordu ancak kararla beraber 550 TL’den satıyoruz. Bu karar yürürlükte olduğu sürece karımızdan vermiş oluyoruz. Devletin bu anlamda bize destekte bulunması gerekiyor. Güney Kıbrıs ile dengede olmamız için bu çok önemli. Rekabet ortamında ezilen biz olduk ayrıca nüfusa göre et azlığı var, bu nedenle ithalatın serbest bırakılması önemlidir. Devlet her şeyden önce hayvancısını desteklemelidir ve kar almadan yem sağlamalıdır bu şekilde bir şeyler düzelir diye düşünüyorum.”

Ali Onbaşı

“Maliyetlerimizin çok yüksek olmasıyla beraber işlerimizde bir zayıflık var. Halk doğal olarak güneye kaydı ancak bu hiç adil değil. Devletimizin esas yapması gereken bu fiyatlara narh uygulamak yerine ücretsiz yem desteği sağlamasıyla doğal ve kökten bir çözüm üretmiş olurduk. Çobandan satın aldığımız kuzuların kulak damgasını bile biz ödüyoruz, burada bir adaletsizlik mevcut. Çok az kar yaparak işlerimizi yürütüyoruz ve kazancımızla beraber maliyetlerimiz çok yüksek. Doğal olarak müşterilerimize ucuz sunamadığımız gibi aslında biz de kar yapamıyoruz.”