Parayı bölüştüler

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir şirkette çalışan biri kadın 6 İranlı şahıs, ait dairelerden çaldıkları eşyaları başka evlere dizayn ederek elde ettikleri geliri aralarında paylaştı. Polis, yürüttüğü titiz soruşturma neticesinde, iranlı zanlılar Seyyedomos Rafa Siabi, Mahdi Shearbafforma, Roshanak Roohi, Ali Pourahmadi, Meysan Golshene ve Hamed Dereksheni’yi tespit ederek tutukladı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu, 27 Mart 2024 tarihinde, Seyyedomos Rafa Siabi ile Mahdi Shearbafforma’nın, İskele’de, Ceasar Resort isimli sitede, müstahdemi oldukları A.G isimli şahsın dairesinden sirkat ettikleri muhtelif eşya ve elektronik aletleri aynı sitede başka bir daireye dizayn ettiklerini açıkladı. Zanlıların 1 Nisan’ta tespit edildiğini bildiren polis, konu eşyaların yapılan arama sonucu, daire içerisinde tespit edildiğini belirtti. Polis, Seyyedomos Rafa Siabi’nin evinde yapılan arama sonucunda da Ceasar Resort Sitesi’ne ait olduğu belirlenen çok sayıda eşya bulunduğunu açıkladı.

Paraları bölüştüler

Polis, Roshanak Roohi, Ali Pourahmadi ve Meysan Golshene’nin de 3 Nisan’da meseleyle bağlantılı olarak tespit edildiğini söyledi. Ali Pourahmadi’nin evinde yapılan arama sonucunda da birçok eşyanın bulunarak emare alındığını anlatan polis, Hamed Dereksheni’nin de mesele ile ilgili 4 Nisan’da tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların, müştekinin şirketi olan Afik Group’a ait işletmeye ait dairelerden sirkat ettikleri birçok muhtelif eşya ve elektronik cihazı başka dairelere satıp, dizayn ettikten sonra elde edilen gelirleri aralarında paylaştıklarının da tespit edildiğini açıkladı.

50 daire inceleniyor

Şirkete ait 50 dairenin incelendiğini ve sirkat edilen eşya sayısının artma olasılığının olduğunu ve zanlı sayısının artabileceğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.