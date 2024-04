Başka kimseden hayır yok

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, emekli Tuğgeneral Ali Aydın ile emekli Albay Atilla Güler’i ayrı ayrı kabul etti. Kabullerde konuşan Töre, Töre, “Biz ne Birleşmiş Milletler’e ne de Avrupa Birliği'ne güveniriz. Bizim en büyük güvencemiz Türkiye ve Türk ordusudur” dedi.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatıp, kahraman Türk ordusuna sahip çıkıp, Mücahit ve mukavemetçi ruhla yola devam etmenin görevleri olduğunu söyledi.

Bu değerlerin korunup kendilerinden sonraki nesillere de ne kadar aktarılırsa geleceğin de o kadar güvende olacağına işaret eden Töre, “Allah bizi ordumuzdan, milletimizden, Anavatanımızdan ve Türk dünyasından ayırmasın.” dedi.

Türk milletinin askeri olarak her zaman güçlü olmak zorunda olduğunu ifade eden Töre, bölgedeki gelişmeler ele alındığında her şart ve duruma karşı caydırıcı bir güç olabilmenin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Emekli Tuğgeneral Ali Aydın da konuşmasında Kıbrıs’ın, Türklüğün kalbi ve Akdeniz’in anahtarı olduğuna değinerek, ona her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.

Emekli Albay Atilla Güler ise konuşmasında, askeri hizmetlerinden sonra akademik çalışmalar yaptığını ve yazdığı kitapları yeni neslin bilgisine sunma arzusunda olduğunu belirtti.