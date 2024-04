Sınır kapıları kilitlendi

Ömer KADİROĞLU

Ramazan bayramı öncesinde ucuz et almak için güneye geçenlerin sayısında patlama yaşanıyor. Özellikle Lefkoşa’nın Metehan Sınır Kapısı ve Beyarmudu’nda dün adeta izdiham yaşandı. Sınır kapısından güneye geçmek için bekleme süresinin 90 dakikaya kadar uzadığı görüldü. Vatandaşlar, güneydeki et fiyatlarının kuzeyden daha ucuz olduğunu belirtirken; yetkililerin bunu sorgulanmasını istedi.

Diyalog medyaya konuşan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da, et alımlarının bir miktar güneye kayması nedeniyle hayvancıların geçmiş bayramlarda olduğu gibi satış yapamadığını kabul etti.

Naimoğluları, yakın bir gelecekte ‘Et tanzim satışlarının başlayacağını’ belirterek, bugünkü fiyatlarla kuzu etinin 540 liradan satılacağını söyledi. Naimoğulları; güneyde kilosu 10 Euro’dan satılan kuzunun yerli olmadığını savundu.

Metehan’da dün neler yaşandı…?

Hüseyin Berkmen

“Güneyde bir işim var diye geçiş yapmak istedim ancak çok trafik vardır. Güneye geçtiğim zaman pek fazla alışveriş yapmıyorum. Güneyden et almıyorum kuzeyden alıyordum ancak fiyatı nedeniyle artık eskisi gibi alamıyoruz. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar alım gücünü kaybetti. Metehan Sınır Kapısında ciddi bir kalabalık var ve uzun süre trafikte beklemek zorunda kalıyoruz ve bu soruna bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz.”

Birke Akün

“Güneye hayvanat bahçesini gezmeye gideceğiz ancak uzun süredir trafikte sıra bekliyoruz. Güneye geçtiğimiz zaman alışveriş de yapıyoruz. Ayrıca et alışverişimizi de güneyden yapıyoruz çünkü kuzeydeki et fiyatları ile güneydeki et fiyatları arasında büyük fark var. Kuzeyde artık et almak çok zor.”

Arif Uzunali

“Larnaka Havaalanına arkadaşımı bırakmaya gideceğim, dönerken de alışveriş yapacağım. Genel olarak et alacağım, çünkü bilindiği gibi güneyde et daha ucuz. Eti kuzeyden almayı tercih ederdim ancak artık aradaki fiyat farkı çok büyük. Geçen gün güneyden 200 Euro ‘lük bir alışveriş yaptım ve kuzeyden alsaydım 12-13 bin lira verecektim. Diğer yandan Metehan Kara Sınır Kapısında ciddi bir kalabalık var. Rumlar bizden biz de onlardan alışveriş yapıyoruz ve bu kez de geçişlerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.”

Beste Altunç

“Güneye çocuğuma bayram alışverişi yapmaya gidiyorum. Artık başka bir imkan kalmadı. Eti ne güneyden ne de kuzeyden alamıyoruz. Metehan Kara Sınır Kapısında inanılmaz bir kalabalık var ve bu noktada keşke bir kapı daha olsa diye düşünüyorum.”

Erdinç Barsakçıoğlu

“Güneye geçmek istememin amacı arabamın evraklarını yaptırmaktır. Pek alışveriş için güneye geçmem ancak lazım olursa ve uyarsa et alırım. Diğer yandan yine her zamanki gibi Metehan Sınır Kapısında ciddi bir trafik var. Bir saattir burada bekliyoruz. Yetkililere çağrım bu sıkıntıya bir çözüm bulmalarıdır.”

Şansel İnançoğlu

“Güneye geçiş amacım pasaportumu almaktır ve geçmişken alışveriş de yapıyorum. Güneyden et alışverişi de yapıyorum. Mağusa tarafından geçtiğimizde yakında bir yer var oradan etimizi alıyoruz. Biz kuzeyden kemiği bile parayla alırken güneyde et kuzeyden daha ucuz olması nedeniyle alıyoruz. Ciddi bir trafik var umarım daire kapatmadan işlerimi yapmaya gidebilirim.”

Necati Erkanat

“Arabanın sigortasını halletmek için güneye geçiyorum. Geçmişken güneyden et alacağım. Emekli maaşımla kuzeyden et alamadığım için güneyden alıyorum. Diğer yandan çok ciddi bir trafikle karşı karşıyayız ve bu konuda da çözüm üretilmesini geçişlerin rahatlatılmasını bekliyoruz.”

İrfan Küşüksu Ramadan

“Güneye geçiş amacım seyrüsefer çıkartmaktır. Normal şartlarda güneyden alışveriş de yapıyorum ve özellikle et alıyorum. Kuzeydeki et fiyatları ile güneydeki et fiyatları arasında ciddi bir fark olduğu için güneye gezmeye gidiyorum ve oradan etimi de alıyorum. Tatil dolayısıyla çok trafik var ve güneye geçmek için uzun süredir burada bekliyoruz. Bu noktada da yetkililerden çalışmalar bekliyoruz.”

İbrahim Küçük

“Güneye müşteri almak için güneye geçiyorum ancak insanlar alışveriş yapmak için güneye akın edince ciddi bir sıkışıklık yaşanıyor. Ben de güneyden alışveriş yapıyorum. Kuzeyde kıyma 600 TL güneyde 300 TL, bulaşık makine ilacı kuzeyde 260 TL güneyde 160 TL niye almayayım? Metehan Sınır Kapısında ciddi bir kalabalık var ve bu sorunu yıllardır çözemiyorlar. Yetkililer bir birlerini yemeyi bir kenara bırakıp halk için çalışmaları gerekiyor. Rum tarafında kimlik gösterip geçiyorsunuz ancak bizimkiler tek parmakla bir saat işlem yapıyor.”