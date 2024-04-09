19 sabıkası var

Hüseyin ÇİÇEK

Merkezi Cezaevi’nden 1 Nisan 2024 tarihinde tahliye olan Tugay Çetin, 6 Nisan’da annesinin evine izinsiz girerek, mutfak masasındaki 400 TL parayı çaldı.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Oğuzhan Abat, zanlının 6 Nisan’da, saat 17.00’de, annesi L.M isimli kadının evine, izinsiz girerek, mutfak masasında bulunan 400 TL parayı çaldığını açıkladı. Polis, zanlının, 7 Nisan’da yine konu eve gittiği sırada, yapılan ihbar üzerine tespit edilerek yakalandığını anlattı.

Polis, 19 adet sabıkası olan ve son olarak 1 Nisan’da tahliye olan zanlının, 5 gün sonra yine suç işlediğini belirtti ve serbest kalması halinde suç işlemeye devam etmesi kuvvetle muhtemel zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.