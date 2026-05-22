Minikler gözlem yaptı

Ömer KADİROĞLU

Ağırdağ Dağyolu İlkokulu birinci ve ikinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Dağyolu (Fota) Köyü içerisinde eğitim ve gözlem gezisi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde okulda toplanan öğrenciler, sınıf öğretmenleri ile beden eğitimi ve müzik öğretmenlerinin rehberliğinde köy içerisindeki çeşitli noktaları ziyaret etti. Gezi kapsamında çocukların ilk durağı köyde faaliyet gösteren fırın oldu. Öğrenciler burada ekmek ve çörek yapım aşamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Gezinin devamında öğrenciler, Dağyolu Kooperatif Marketi ile kooperatif şirketini ziyaret etti. Kooperatif market işletmecisi Cemile Dayı ile kooperatif şirketi sorumlusu Nadir Çobangil, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak hediyeler verdi.

Öğrenciler daha sonra Dikmen Belediyesi Dağyolu Şubesi ile muhtarlık binasını ziyaret etti. Ziyarette çocuklara belediyenin çalışmaları ve yerel yönetim hizmetleri hakkında bilgi verildi. Dikmen Belediyesi Dağyolu Şubesi sorumlusu Ayşe Durakoğlu da çocuklar için hazırlanan hediyeleri ve belediye tarafından gönderilen ikramlıkları öğrencilere dağıttı.

Gezinin son durağı ise Özgü Yeniçeri Parkı oldu. Parkta çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, keyifli geçen eğitim ve gözlem gezisini tamamladı.