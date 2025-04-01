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Göz dolduruyor

Akçaylı kadınlar seramik, resim ve ürettikleri el işleriyle takdir topluyor

Göz dolduruyor
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Hüseyin ÇİÇEK
Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde, kadınlar el işi sanatlarını üretmeye devam ediyor. El emeği göz nuru el işleriyle sık sık adından söz ettiren Akçay Köy Kadın Kursu, ürettikleri sanatsal eserlerle göz dolduruyor
Akçaylı kadınlar seramik, resim sanatlarını da icra ederken, Akçay Muhtarlığı sosyal medya hesabı üzerinden, “Kadınlarımız, öğretmenleri Şerife Gökşah Hanım ile üretmeye devam ediyorlar, ellerinize emeğinize sağlık” paylaşımıyla çalışmalara destek verdi. 

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