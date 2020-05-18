Vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 313 bini, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 4 milyon 750 bini aştı.

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi. Son bir günde virüs nedeniyle can kaybı İtalya'da 31 bin 908'e, İngiltere'de 34 bin 636'ya, Fransa'da 28 bin 108'e, İspanya'da 27 bin 650'ye, İran'da ise 6 bin 988'e yükseldi. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ise Covid-19 vakalarında en yüksek günlük vaka artışı yaşandı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 750 bin 594'e çıktı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 313 bin 805 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 830 bin 526 kişi de iyileşti.

Asya ülkelerinden Çin ana karasında 5, Güney Kore’de 13 yeni yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

ABD

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 429 artarak 1 milyon 509 bin 341'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1592 artarak 90 bin 142'ye yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 281 bin 752 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izliyor.

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 358 bin 99 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 134 kişi hayatını kaybetti.

İtalya

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 artarak 31 bin 908'e yükseldi. Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Coronavirüs vaka sayısı 68 bin 351, bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 225 bin 435 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 bin 366'lık artışla 125 bin 176'ya çıktı. Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 145 daha artarak 31 bin 908'e ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş dün de sürdü. Önceki gün775 olan sayı, dün 762'ye geriledi.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 170 artarak 34 bin 636'ya yükseldi.

Ekonomi Bakanı Alok Sharma’nın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 artarak 34 bin 636 oldu. Ülkede son bir günde yapılan 91 bin 206 ile toplam test sayısı 2 milyon 580 bin 769’a çıkarken, tespit edilen 3 bin 142 yeni vaka ile de toplam vaka sayısı 243 bin 303’e yükseldi.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 483 artarak 28 bin 108'e yükseldi.

İran

İran'da yeni tip Coronavirüs nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 988'e, vaka sayısı ise 120 bin 198'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte covid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1806 artarak 120 bin 198'e ulaştığı bilgisini verdi.

İspanya

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede, önceki gün 102 olarak açıklanan Covid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı dün 87'ye düştü.

Bu, İspanya'da Covid-19 kaynaklı günlük ölümlerde 12 Mart'tan bu yana açıklanan en düşük sayı olarak dikkati çekti.

Rusya

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 281 bin 752, ölü sayısı 2 bin 631’e yükseldi. Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 709 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 281 bin 752’ye ulaştı.

Ülkede Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 94 artarak 2 bin 631’e, iyileşen sayısı 4 bin 207 artarak 67 bin 373’e çıktı. Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,6 olarak açıklanırken, ülkede yeni vakaların yüzde 42,4’ünde semptom görülmediği kaydedildi.

Almanya

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 26 kişi artarak 8 bin 27'ye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 545 artışla 176 bin 244’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 26 kişi artarak 8 bin 27'ye ulaştı.

Belçika

Belçika'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 291 artarak 55 bin 280'e ulaştı. Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 170 kişinin taburcu edildiği bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 09:55