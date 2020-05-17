Tepebaşı yanıyor… Tepebaşı köyü muhtarı Necati Kararlı BRT’ye yaptığı açıklamada yangının büyük olduğunu büyük bir ormanlık alanın yandığının, tüm vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına yardım ettiğini söyledi.

Kormacit köyünde de yangın olduğu bildirildi…

Helikopter müdahale ediyor

Tepebaşı ve Kormacit’te devam eden yangınlara helikopter müdahale ediyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yangın söndürme helikopteri denizden su alarak yangınlara müdahale ediyor.

Helikopterin müdahalesinin yangınların yayılmasını önlediği gelen bilgiler arasında.