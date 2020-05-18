Özyiğit: Tek çare üretmek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, virüsle birlikte meydana gelen gelişmelere bağlı olarak, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ortak görüşünün hakim olduğunu belirterek, ülkedeki sürdürülebilir olmayan yapının yeniden organize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özyiğit yazılı açıklamasında, olağanüstü günlerin atlatılmasıyla birlikte, sağlık başta olmak üzere tüm sektörleri yeniden yapılandırmak, kendi ayakları üzerinde durabilen sürdürülebilir bir yapı kurulmasına yönelik adımlar atmak ve kapsamlı bir anayasa değişiklik paketini konuşmak için harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti. Özyiğit, “Önümüzdeki dönemde yapılması gereken en önemli unsur daha çok üretmek olmalıdır. Yaşanılan son dönem bize üretimin ne kadar önemli olduğunu ve üretmekten başka çaremizin olmadığını göstermiştir. Sürekli maddi yardım bekleyen bir yapının sürdürülemeyeceği ortadadır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:32