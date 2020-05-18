Elektrikli araçlar KKTC için ideal

Doğu Akdeniz Üniversitesi Araç Geliştirme Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, otomotiv sektöründe geleceğin artık elektrikli araçlarda olduğunu belirterek, birçok ülkenin şimdiden karar aldığını ve 20-30 yıl sonra içten yanmalı motor üretmeyeceğini söyledi.

Solyalı, Dünyada geleceğin elektrikli araçlar olduğunu ve bunun önüne geçilmeyeceğini bu alanda teknolojide ilerlemeye devam edeceğini vurguladı. Solyalı, elektrikli araçların KKTC için de ideal olduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, merkezin oluşumu, projeleri, gelecekteki hedefleri, elektrikli araçların geleceği ve KKTC’de kullanımı gibi konularda TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Solyalı, 2016, yılında elektrikli arabalar henüz bu kadar gündemde değilken. DAÜ Makine Mühendisliği bölümünde mekatronik koordinatörüyken 3-4 kişilik öğrenci grubuyla Kıbrıs ağzında “alizavra” denilen proje ile bu hayvana benzeyen 3 tekerlekli bir araç yaptıklarını anlattı.

Gerçek anlamda bir araba yapalım

Bütçesiz olan bu projeyi bölümün içerisinde önceden yapılmış diğer projelerden toplama aksamlar ile gerçekleştirdiklerini belirten Solyalı, “Arabayı yaptıktan sonra üniversitede birkaç deneme sürüşü yaptık. Yeşil kampus, rektörün de önem verdiği vizyonunda olan bir konuydu ve bir adım daha ileri giderek ‘gerçek anlamda bir araba yapalım’ düşüncesi oluştu. Ve yine öğrenci projesi kapsamında TÜBİTAK’ın elektrikli araç verimlilik yarışmasına katılma kararı alındı.2017’de Z-Zero adlı aracı ürettik. İlk yarışmada mekatronik tasarım ödülü kazandık. 80 küsur üniversite arasında ilk 20’ye girdik.” dedi.

Da Vinci projesinin ‘ara sıcak’ dedikleri projelerden olduğunu esas projelerinin her yıl TÜBİTAK yarışlarına katılmak olduğunu söyleyen Solyalı, “Şubat döneminde arada bu boşluğu değerlendirip çıkardığımız projeler var. “No:1” diye bir sürücülü ürettiğimiz araba vardı. Bu yıl da aynı konsepti devam ettirerek tek kişilik bir araba ürettik.” dedi.

Elektrikli araç ile ilk amaçlarından birinin öğrencilerin takım çalışması ve mühendislik alanlarında tecrübe kazanması olduğunu vurgulayan Solyalı, “Bir elektrikli araç tüm mühendislik alanlarında tecrübe elde edebileceğiniz bir yerdir” dedi.

Finansman okul bütçesinden

Elektrikli araç üretiminin finansmanının okul bütçesinden karşılandığını anlatan Solaylı, öğrenci projesi olduğu için öğrencilere ayrılan bazı fonlardan yaralandıklarını belirtti ve “Ama çok da büyük maliyetlere bize mal olmuyor bu iş.” diye de ekledi.

Solyalı merkez olarak aldıkları uluslararası ödüllere de değinerek, 2017 yılında Z-Zero ile 80 üniversite arasında 20. olduklarını ve mekatronik tasarım ödülü aldıklarını 2018 ‘de köpek balığı konsepti araç ile ilk dokuza girdiklerini 2019 ‘da ise fırtına konseptli araç ile ilk 5’e girdiklerini ve tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü aldıklarını anlattı.

Dünyadaki gelecek elektrikli araçlardır

“Su götürmez dünyadaki gelecek elektrikli araçlardır” diyen Solyalı, bunun önüne geçilemeyeceğini bu alanda teknolojide ilerlemeye devam edileceğini kaydetti.

Şu anda elektrikli araçların gelişimini etkileyen, ileri atılmasını bir nebze yavaşlatan faktörün pillerin kapasiteleri, şarj dolum süreleri olduğunu söyleyen Solyalı, “Dolayısıyla pil teknolojisinde bir ivme yakaladığımızda elektrikli araçlar teknolojisi de aynı hızla hızlanacak. Ama şu an içerisinde bulunduğumuz teknoloji yapısı ile bile bu ivme yeterlidir. Dünyadaki trend bu olacak bundan hiç kaçış yoktur” dedi.

Solyalı, elektrikli araçların KKTC’de kullanımı ile ilgili de şunları söyledi.

“KKTC bağlamında benim görüşüm mesafeler çok küçük olduğu için elektrikli araçta en uygun şartlara sahibiz. Bugün 300 kilometre menzilli bir araç aldığınızda adanın bir ucundan diğer ucuna rahatlıkla şarj etmeden gidebilirsiniz

Çoğu insan elektrikli aracı gece evinde, garajında şarj ediyor. Şarj sabaha kadar devam ediyor. Bizim gittiğimiz uzun mesafeler yok. İş araçları için bu mesafe farklı olabilir.”

