Morali bozuldu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de trafikte seyir halindeyken bonzai içen, polis tarafından durdurulunca iki paket uyuşturucuyu yutmaya çalışan Berna Lütfüoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının benzer suçlar işlediği belirtilerek, teminat talep edildi. Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 8 Mayıs 2021 tarihinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nden, zanlının, Gazimağusa-Dipkarpaz anayolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken kontrol maksatlı durdurulduğunu ve hareketlerinden şüphelenildiği yönünde bilgi aldıklarını ve bölgeye gittiklerini söyledi.

Üreten, olay yerine gidildiğini, bu esnada zanlının atleti içerisine saklamış olduğu ve içerisinde uyuşturucu olan 2 şeffaf poşeti ağzına atıp yutmaya çalıştığını, sonra çıkarıp polis aracının altına attığının görüldüğünü ifade etti.



Polis memuru Üreten, 2 poşet parçasının emare alındığını, yapılan kontrolde içerisinde 10 gram sentetik cannabinoid türü (bonzai) uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı.Polis, suçüstü yakalanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti.

İçe içe araç sürdü

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi İskele Boğaz Limanı’nda ismini verdiği yabancı bir şahıstan bin TL karşılığı aldığını, yolda gelirken içerisinden bir miktar alıp içtiğini, polisleri görmesi üzerine dışarıya dökmek isterken aracın koltuğuna ve giydiği tişörtünün üzerine döktüğü yönünde beyanda bulunduğunu söyledi. Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını benzer suçları olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.