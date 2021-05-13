Mohammad Alghani tutuklu yargılanacak

Suna ERDEN

Gönyeli’de meydana gelen olayda eski kız arkadaşını zorla araca bindirip kaçırdığı belirtilen Ürdünlü Mohammad Alghani, olaydan 4 gün sonra tespit edilerek yakalandı.

Kamera görüntüleri ve tanıkların ifadesi sonucu tespit edilerek gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının zorla insan kaçırma suçunun yanı sıra geçtiğimiz mart ayında da darp suçundan mahkemeye çıkarıldığı, teminatla serbest bırakıldığı belirtildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, 7 Mayıs 2021 tarihinde Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde bir kadının ER 003 plakalı Mercedes marka araca bindirilerek kaçırıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, ihbar üzerine soruşturma başlattıklarını, olay yerini gören kamera görüntülerini incelediklerini açıkladı.



Polis memuru, geniş çaplı soruşturma sonucu kaçırıldığı belirtilen kızın Pakistan uyruklu Y.S. kaçıran şahsın ise eski erkek arkadaşı Mohammad Alghani olduğunu belirlediklerini kaydetti.Polis, olay günü Y.S. ile zanlının tartıştığını, genç kadının kavganın ardından yürüyerek olay yerinden ayrılmak istediğini, Mohammad Alghani’nin ise önünü kesip, onu zorla araca bindirerek götürdüğünü tespit ettiklerini söyledi.Polis, zanlının 20 dakika sonra, Y.S.’yi Gönyeli bölgesinde serbest bıraktığını anlattı.Zanlının 11 Mayıs 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, 24 Mart 2021 tarihinde de ciddi darp suçundan teminata bağlandığını ve 2020 yılından beridir öğrenci kaydını yenilemediğini açıkladı.Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.