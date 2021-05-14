15 parti yarışacak

Güney Kıbrıs’ta, 30 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde, 56 sandalye için 659 aday ve 15 partinin yarışacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, oy kullanma hakkına sahip 557 bin 589 seçmenin bulunduğunu, bunlardan 172’sinin ise Kıbrıslı Türk olduğunu belirtirken, gerek Güney Kıbrıs ve yurt dışında olmak üzere toplam bin 160 seçim merkezinin bulunacağını duyurdu.

Habere göre, 659 adaydan, 651’i parti ve siyasi oluşumlardan 8’i ise bağımsız aday.

Gazete, Lefkoşa için 244, Limasol için 141, “Mağusa bölgesi” için 128, Larnaka için 68, Baf için 45, sözde “Girne bölgesi” için ise 33 adayın yarışacağını belirtti.



Habere göre, seçimlerde AKEL, DİSİ, DİKO, EDEK, Elam, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Dayanışma Hareketi, Hayvan Partisi, DİPA, Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi, “Kıbrıs İçin Mağusa”, “Nesil Değişikliği”, “Uyanış” , “Halkın Nefesi” , “Vatansever” gibi partiler yarışacak.Gazete, Rum Meclisi’ndeki dini grupların temsilcileri için de toplam 6 adaylık başvurusunun yapıldığını yazdı.Öte yandan, Politis gazetesi toplam aday sayısını 658 (diğer gazeteler 659 olarak verdi) şeklinde verirken bunlardan 159’nun kadın olduğunu yazdı.